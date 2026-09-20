पटवारियों के बहिष्कार का तोड़: तहसीलदार, आरआइ और पंचायत अधिकारी बने उप पंजीयक

स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री से पटवारियों के पीछे हटने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। उनका कहना है कि भविष्य में आबादी भूमि को लेकर विवाद होने पर व्यक्तिगत कानूनी दायित्व और मुकदमे का जोखिम हो सकता है। पटवारियों ने रजिस्ट्री कार्य को अपने मूल राजस्व सेवा दायित्वों से अलग होने का तर्क भी दिया है। इसके अलावा आबादी भूमि के सीमांकन में तकनीकी या लिपिकीय त्रुटि और अतिरिक्त काम के दबाव को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी। सरकार ने अब वैकल्पिक अधिकारियों को अधिकार देकर लंबित पंजीयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।