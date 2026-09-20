2000 पार यूपीआइ पर शुल्क की आहट: बाजार में लौटने लगा कैश, छोटे नोटों के संकट के बीच ग्राहकों की बढ़ेगी आफत

23 सितंबर को नो यूपीआइ डे, स्कैनर पर डालेंगे काला कपड़ा

मध्यप्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कार्यकारिणी बैठक शनिवार की शाम संपन्न हुई। इस बैठक में यूपीआइ लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 फीसदी एमडीआर विरोध स्वरूप निकलकर सामने आया। बैठक में आव्हान किया गया कि एमडीआर के विरोध में 23 सितंबर को नो यूपीआइ डे यानी किसी भी तरह से यूपीआइ लेनदेन नहीं करेंगे। इसके साथ ही यूपीआइ स्कैनर को काले कपड़े से ढं$केंगे। चैंबर ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर 2000 रुपए से अधिक के यूपीआइ लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 फीसदी एमडीआर को तत्काल वापस लेने की मांग की है।