मुंबई: नामी बिल्डर को 20 मई 2023 को CBI ने किया गिरफ्तार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 280 करोड़ के फ्रॉड का आरोप

आरोप है कि राजपूत रिटेल (Rajput Retail Ltd (RRL) के गुप्ता बंधुओं ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से कथित तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लिया था। शिकायत में कहा गया है कि आरआरएल और उसके निदेशकों ने अज्ञात सरकारी कर्मचारियों की मदद से साजिश रची और बैंक से तीन बार लोन प्राप्त किए। आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और बैंक से 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।