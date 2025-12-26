Salman Khan के 60वें बर्थडे पर इन लोगों को मिला न्योता! इस जगह होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन

सलमान खान का 60वां जन्मदिन
Salman Khan 60th Birthday: बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे। भाईजान के चाहने वालों के लिए उनके फेवरेट एक्टर का जन्मदिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। इसे और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। खबर है कि इस बार सलमान के घर पर एक शानदार लेकिन प्राइवेट पार्टी होने वाली है, जिसमें सिर्फ उनके परिवार के लोग और इंडस्ट्री के कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान हर साल की तरह इस बार भी अपने पनवेल वाले फार्महाउस पर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस बार की पार्टी में कुछ खास होने वाला है। आमतौर पर सलमान की पार्टियों में सितारों का जमघट लगा रहता है, मगर इस बार उन्होंने उन सभी निर्देशकों (directors) को न्योता भेजा है जिनके साथ उन्होंने अपने लंबे करियर में काम किया है।
बताया जा रहा है कि सलमान एक बड़ी शोर-शराबे वाली पार्टी के बजाय एक ऐसी मुलाकात चाहते हैं, जहां वह अपने पुराने साथियों के साथ प्रोफेशनल और पर्सनल यादें शेयर कर सकें। साथ ही उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी नई अपडेट आ सकती है।
फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सलमान उन्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। खबर है कि 27 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच सलमान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट दे सकते हैं। मुमकिन है कि एक्टर इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दें। उनकी मार्च में आई फिल्म 'सिकंदर' से उनके फैंस कुछ खास खुश नहीं थे, ऐसे में सलमान ने वादा किया था कि वो कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो उनके चाहने वालों का दिल जीत ले।
'बैटल ऑफ गलवान' सलमान खान के दिल के बेहद करीब है। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी फिटनेस और लुक पर काफी काम किया है। मुश्किल हालातों में शूटिंग करने के साथ-साथ उन्होंने इस किरदार की गहराई को पकड़ने के लिए जी-तोड़ मेहनत की है। फिल्म में उनके साथ चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं, जिसे लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता है।
कुल मिलाकर, सलमान खान का यह 60वां जन्मदिन न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि उनके फिल्मी करियर के लिए भी एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब सभी की निगाहें शनिवार को होने वाले इस बड़े ऐलान पर टिकी हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग