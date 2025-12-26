26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Salman Khan के 60वें बर्थडे पर इन लोगों को मिला न्योता! इस जगह होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन

Salman Khan 60th Birthday: सलमान खान का 60वां बर्थडे शानदार होने वाला है। एक्टर की पार्टी में उन लोगों को बुलाया गया है जो उनकी जिंदगी और करियर से जुड़े हुए हैं। साथ ही 27 दिसंबर को उनकी नई फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ सकता है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 26, 2025

Salman Khan 60th Birthday grand Celebration in farmhouse this people invite guest list

सलमान खान का 60वां जन्मदिन

Salman Khan 60th Birthday: बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे। भाईजान के चाहने वालों के लिए उनके फेवरेट एक्टर का जन्मदिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। इसे और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। खबर है कि इस बार सलमान के घर पर एक शानदार लेकिन प्राइवेट पार्टी होने वाली है, जिसमें सिर्फ उनके परिवार के लोग और इंडस्ट्री के कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे।

सलमान खान के बर्थडे पर ग्रैंड होगा सेलिब्रेशन (Salman Khan 60th Birthday)

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान हर साल की तरह इस बार भी अपने पनवेल वाले फार्महाउस पर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस बार की पार्टी में कुछ खास होने वाला है। आमतौर पर सलमान की पार्टियों में सितारों का जमघट लगा रहता है, मगर इस बार उन्होंने उन सभी निर्देशकों (directors) को न्योता भेजा है जिनके साथ उन्होंने अपने लंबे करियर में काम किया है।

बताया जा रहा है कि सलमान एक बड़ी शोर-शराबे वाली पार्टी के बजाय एक ऐसी मुलाकात चाहते हैं, जहां वह अपने पुराने साथियों के साथ प्रोफेशनल और पर्सनल यादें शेयर कर सकें। साथ ही उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी नई अपडेट आ सकती है।

दोपहर 2 बजे का है इंतजार, खुलेगा 'बैटल ऑफ गलवान' का राज (Salman Khan 60th Birthday Celebration)

फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सलमान उन्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। खबर है कि 27 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच सलमान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट दे सकते हैं। मुमकिन है कि एक्टर इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दें। उनकी मार्च में आई फिल्म 'सिकंदर' से उनके फैंस कुछ खास खुश नहीं थे, ऐसे में सलमान ने वादा किया था कि वो कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो उनके चाहने वालों का दिल जीत ले।

बदला हुआ लुक और कड़ी मेहनत (Salman Khan will treat fans to Battle of Galwan surprise on 60th birthday)

'बैटल ऑफ गलवान' सलमान खान के दिल के बेहद करीब है। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी फिटनेस और लुक पर काफी काम किया है। मुश्किल हालातों में शूटिंग करने के साथ-साथ उन्होंने इस किरदार की गहराई को पकड़ने के लिए जी-तोड़ मेहनत की है। फिल्म में उनके साथ चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं, जिसे लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता है।

कुल मिलाकर, सलमान खान का यह 60वां जन्मदिन न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि उनके फिल्मी करियर के लिए भी एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब सभी की निगाहें शनिवार को होने वाले इस बड़े ऐलान पर टिकी हैं।

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र के निधन के 30 दिन बाद सनी देओल ने लिया ये बड़ा फैसला, फैंस ने किया हेमा मालिनी को लेकर सवाल
बॉलीवुड
Sunny deol big decision after 30 days of dharmendra death he Host special Screening film ikkis

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

सलमान खान

Published on:

26 Dec 2025 11:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Salman Khan के 60वें बर्थडे पर इन लोगों को मिला न्योता! इस जगह होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सलमान को इस फिल्म ने रातों-रात बना दिया सुपरस्टार, 90% लोग नहीं जानते ये बात

Salman Khan
बॉलीवुड

अक्षय खन्ना ने ‘दृश्यम 3’ को किया टाटा बाय-बाय, अब फिल्म में इस एक्टर की धांसू एंट्री

Drishyam 3
बॉलीवुड

बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ… कट्टरपंथियों पर बोले एल्विश यादव, पोस्ट आई सामने

Elvish Yadav
बॉलीवुड

सिर्फ फीस नहीं, अक्षय खन्ना ने इस एक अजीब शर्त की वजह से ठुकराई ‘दृश्यम 3’

Real reason revealed Akshaye Khanna exit Drishyam 3 he do not want bald look in ajay devgn film
बॉलीवुड

बुखार से तप रहा था बदन फिर भी करना पड़ा ये काम… 38 साल बाद ‘घायल’ फिल्म की एक्ट्रेस ने खोला राज

Meenakshi Seshadri
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.