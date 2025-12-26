Salman Khan के 60वें बर्थडे पर इन लोगों को मिला न्योता! इस जगह होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन

फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सलमान उन्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। खबर है कि 27 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच सलमान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट दे सकते हैं। मुमकिन है कि एक्टर इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दें। उनकी मार्च में आई फिल्म 'सिकंदर' से उनके फैंस कुछ खास खुश नहीं थे, ऐसे में सलमान ने वादा किया था कि वो कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो उनके चाहने वालों का दिल जीत ले।