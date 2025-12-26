26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के 30 दिन बाद सनी देओल ने लिया ये बड़ा फैसला, फैंस ने किया हेमा मालिनी को लेकर सवाल

Sunny Deol Big Step After Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन देओल परिवार अभी भी घर के मुखिया को खोने के दर्द से बाहर नहीं आ पाया है। अब सनी देओल ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसे सुनकर धर्मेंद्र के फैंस खुश हो सकते हैं, लेकिन वहीं, कुछ लोग हेमा मालिनी और ईशा देओल को लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 26, 2025

Sunny deol big decision after 30 days of dharmendra death he Host special Screening film ikkis

सनी देओल और धर्मेंद्र

Sunny Deol Big Step After Dharmendra Death: साल 2025 जाते-जाते भारतीय सिनेमा के फैंस को एक बड़ा सदमा देकर गया है। 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। ऐसे में पूरे फिल्मी जगत में मातम छा गया था, हर कोई अपने फेवरेट एक्टर को याद कर भावुक हो रहा था। वहीं, उनके बच्चे सनी देओल से लेकर ईशा देओल हर कोई गहरे दुख में नजर आया।

सनी देओल और बॉबी देओल ने उठाया ये कदम (Sunny Deol Bobby Deol Host Screening Of Dharmendra Last Film Ikkis)

धर्मेंद्र की जिस समय तबीयत खराब चल रही थी उस समय वह अपनी फिल्म इक्कीस की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन वह जानते नहीं थे कि ये मूवी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म बन जाएगी। ये फिल्म 25 दिसंबर क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट बदल दी गई और अब ये 1 जनवरी 2026 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। उससे पहले सनी देओल ने अपने पिता की आखिरी फिल्म को अनोखे तरीके ये याद और सम्मानित करने का सोचा है।

जिस वजह से उन्होंने अपने छोटे बेटे भाई बॉबी देओल के साथ मिलकर फिल्म इक्कीस की अगले हफ्ते स्पेशल स्क्रीनिंग रखे का फैसला किया है। यह पहली बार होगा जब पिता धर्मेंद्र के जाने के बाद एक बार फिर सनी और बॉबी दोनों साथ में मीडिया से रूबरू होंगे और अपने पिता की यादें उनके फैंस के साथ शेयर करेंगे। यह पल पूरी इंडस्ट्री के लिए बेहद भावुक होने वाला है।

फिल्म इक्कीस के प्रोड्यूसर ने दी अहम जानकारी (Dharmendra Last Film Ikkis)

फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने बताया कि अब तक क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं हुई है, जिस वजह से धर्मेंद्र जी के परिवार- प्रकाश कौर, हेमा मालिनी और उनके सभी बच्चों ने यह फिल्म नहीं देखी है। इस स्क्रीनिंग के जरिए सब साथ में होंगे और फिल्म देखेंगे। उन्होंने कहा, "जब वे अपने पिता को आखिरी बार पर्दे पर देखेंगे, तो यकीनन उनकी आंखों में आंसू होंगे। जिस तरह से सनी और बॉबी अपने पिता को प्यार करते हैं, वह मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी अपने माता-पिता को वैसा ही सम्मान और प्यार दे।"

सोशल मीडिया पर खड़े हुए हेमा मालिनी को लेकर सवाल

ऐसे में सोशल मीडिया पर अब एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्या सनी देओल इस बार स्पेशल स्क्रीनिंग पर हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को बुलाएंगे या नहीं? क्योंकि सनी देओल ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में भी और अस्थि विसर्जन से हेमा मालिनी और उनके पूरे परिवार को हर कार्यक्रम से दूर रखा था। जिस वजह से इस बार भी ये सवाल उठ रहा है।

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

हेमा मालिनी

सनी देओल

Published on:

26 Dec 2025 11:14 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र के निधन के 30 दिन बाद सनी देओल ने लिया ये बड़ा फैसला, फैंस ने किया हेमा मालिनी को लेकर सवाल

