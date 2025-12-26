धर्मेंद्र के निधन के 30 दिन बाद सनी देओल ने लिया ये बड़ा फैसला, फैंस ने किया हेमा मालिनी को लेकर सवाल

फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने बताया कि अब तक क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं हुई है, जिस वजह से धर्मेंद्र जी के परिवार- प्रकाश कौर, हेमा मालिनी और उनके सभी बच्चों ने यह फिल्म नहीं देखी है। इस स्क्रीनिंग के जरिए सब साथ में होंगे और फिल्म देखेंगे। उन्होंने कहा, "जब वे अपने पिता को आखिरी बार पर्दे पर देखेंगे, तो यकीनन उनकी आंखों में आंसू होंगे। जिस तरह से सनी और बॉबी अपने पिता को प्यार करते हैं, वह मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी अपने माता-पिता को वैसा ही सम्मान और प्यार दे।"