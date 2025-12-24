धर्मेंद्र के निधन के बाद बेटी ईशा देओल का पहला वीडियो आया सामने, उदास दिखा चेहरा

ईशा देओल और पिता धर्मेंद्र (सोर्स:X )
Esha Deol Spotted At Airport: बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर पैप्स द्वारा स्पॉट किया गया। इस दौरान पैपराजी ने जब उनसे एक छोटा-सा सवाल पूछा तो ईशा थोड़ी हैरान दिखीं और उदास चेहरे के साथ हाथ जोड़कर वहां से निकल गईं।
मंगलवार को ईशा देओल मुंबई के एयरपोर्ट पर नजर आईं और वे ऑल ब्लैक आउटफिट में काफी स्टाइलिश दिख रही थीं। उन्होंने क्रू नेक ब्लैक टी-शर्ट के साथ ब्लैक पैंट्स पहना था और उनके बाल खुले थे, जो उनके लुक को शानदार बना रहा था। दरअसल, जैसे ही ईशा सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर जा रही थीं, पैपराजी ने उन्हें तस्वीरों के लिए रोका और ईशा ने पैप्स की बात मानकर रुककर पोज दिए। हालांकि, उनके चेहरे पर एक गहरी सोच और थोड़ी उदासी साफ झलक रही थी, जो उनके हालिया व्यक्तिगत मुश्किलों की ओर इशारा कर रही थी।
बता दें, तस्वीरें लेते समय पैप्स की ओर से आवाजें आईं, "मैम यहां पर देखिए जरा और फिर एक पैप ने उनसे पूछा, "मैम कैसी हैं आप?" ये सवाल सुनकर ईशा पल भर के लिए हैरान रह गईं। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से पूछा कि "ये कैसा सवाल है?" इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े, पैप्स को बाय कहा और वहां से निकल गईं। हालांकि ईशा देओल ने इस महीने की शुरुआत में ही एक पोस्ट के जरिए बताया था कि वे धीरे-धीरे अपने काम पर फोकस बढ़ा रही हैं। सार्वजनिक जीवन में वापसी करते हुए कलाकारों को अक्सर ऐसे व्यक्तिगत सवालों का सामना करना पड़ता है, ये आम बात है।
बता दें, 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हुआ है। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था, वह घर लौट आए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।
