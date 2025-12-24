धर्मेंद्र के निधन के बाद बेटी ईशा देओल का पहला वीडियो आया सामने, उदास दिखा चेहरा

बता दें, तस्वीरें लेते समय पैप्स की ओर से आवाजें आईं, "मैम यहां पर देखिए जरा और फिर एक पैप ने उनसे पूछा, "मैम कैसी हैं आप?" ये सवाल सुनकर ईशा पल भर के लिए हैरान रह गईं। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से पूछा कि "ये कैसा सवाल है?" इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े, पैप्स को बाय कहा और वहां से निकल गईं। हालांकि ईशा देओल ने इस महीने की शुरुआत में ही एक पोस्ट के जरिए बताया था कि वे धीरे-धीरे अपने काम पर फोकस बढ़ा रही हैं। सार्वजनिक जीवन में वापसी करते हुए कलाकारों को अक्सर ऐसे व्यक्तिगत सवालों का सामना करना पड़ता है, ये आम बात है।