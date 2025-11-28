धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी को नहीं बुलाया गया! दोनों बेटियों ने भी बनाई दूरी

प्रेयर मीट में देओल परिवार के सदस्य- सनी देओल, बॉबी देओल समेत तमाम रिश्तेदार मौजूद थे। रेखा, सलमान खान, आर्यन खान, अमीषा पटेल, सोहा अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी जैसे कई सेलिब्रिटी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल हुए थे। सिंगर सोनू निगम भी इस मौके पर पहुंचे और धर्मेंद्र के मशहूर गानों को गाकर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन हेमा मालिनी के परिवार को इससे अलग रखा गया था।



ऐसे में सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं बुलाया और इसी वजह से एक्ट्रेस ने उसी दिन अपने पति के लिए अलग से प्रेयर मीट रखी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिमा चौधरी, सुनीता आहूजा और यशवर्धन आहूजा कोहेमा मालिनी के घर के बाहर देखा गया था। अब कह सकते हैं कि ये स्टार्स हेमा मालिनी के घर रखी प्रेयर में गए थे।