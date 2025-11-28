धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी को नहीं बुलाया गया! दोनों बेटियों ने भी बनाई दूरी

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से हेमा मालिनी को रखा गया दूर?
Dharmendra Prayer Meet Not Invite Hema Malini: धर्मेंद्र के निधन के बाद मुंबई में गुरुवार को हीमैन की प्रेयर मीट का आयोजन हुआ था। इस दौरान कई बड़े-बड़े सितारे पहुंचे, लेकिन हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां नहीं पहुंचीं, लेकिन लोग हैरान उस समय हुए जब हेमा मालिनी ने अपने घर पर अलग से शोक सभा का आयोजन रखा। इसी बीच सोशल मीडिया पर खबर फैली कि सनी देओल और उनके परिवार ने हेमा मालिनी को आयोजित प्रेयर मीट में नहीं बुलाया है और इसलिए ही हेमा मालिनी वहां नहीं गईं।
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में रखी गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल इस प्रेयर मीट में नजर नहीं आईं।
प्रेयर मीट में देओल परिवार के सदस्य- सनी देओल, बॉबी देओल समेत तमाम रिश्तेदार मौजूद थे। रेखा, सलमान खान, आर्यन खान, अमीषा पटेल, सोहा अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी जैसे कई सेलिब्रिटी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल हुए थे। सिंगर सोनू निगम भी इस मौके पर पहुंचे और धर्मेंद्र के मशहूर गानों को गाकर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन हेमा मालिनी के परिवार को इससे अलग रखा गया था।
ऐसे में सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं बुलाया और इसी वजह से एक्ट्रेस ने उसी दिन अपने पति के लिए अलग से प्रेयर मीट रखी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिमा चौधरी, सुनीता आहूजा और यशवर्धन आहूजा कोहेमा मालिनी के घर के बाहर देखा गया था। अब कह सकते हैं कि ये स्टार्स हेमा मालिनी के घर रखी प्रेयर में गए थे।
आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी 1980 में हुई थी। उस समय धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके चार बच्चे- सनी, बॉबी, अजीता और विजेता देओल पहले से थे। हेमा और धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं– ईशा और अहाना। अब ऐसे में अलग-अलग प्रेयर मीट करना परिवार के बीच अनबन को दिखा रहा है। गौरतलब है कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके जाने के बाद पूरा बॉलीवुड सदमे में हैं।
धर्मेंद्र