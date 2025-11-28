Dharmendra Prayer Meet video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का पहला वीडियो आया सामने, पानी की टंकी पर खड़े दिखे वीरू

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का पहला वीडियो आया सामने
Dharmendra Prayer Meet video: बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए 27 नवंबर को मुंबई में प्रेयर मीट का आयोजन किया गया था। इसमें पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा और सभी ने मिलकर भारतीय सिनेमा के इस महान कलाकार की विरासत को याद किया। ऐसे में खबर है कि देओल परिवार ने पूरी मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा। वहीं, अब प्रेयर मीट का पहला वीडियो सामने आ गया है।
धर्मेंद्र के लिए जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी उसे 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' नाम दिया गया था। देओल परिवार ने इस भावुक कार्यक्रम को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल के सी साइड लॉन्स में आयोजित किया था। इस मौके पर दिवंगत अभिनेता को एक दिल को छू लेने वाला म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया गया, जिसने माहौल को बेहद भावुक कर दिया। सोनू निगम की आवाज का जादू देखने को मिला। उन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए गाने गाए।
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में धर्मेंद्र को बेहद अलग तरीके से याद किया गया। उनकी शानदार फिल्मों के फेमस डायलॉग वाली बड़ी-बड़ी LCD लगाई गई थीं। इसमें फिल्म शोले का पानी की टंकी वाला सीन भी दिखाया गया। जिसमें वीरु बने धर्मेंद्र पानी की टंकी पर खड़े होकर मौसी से अपने प्यार के लिए मरने की बात करते हैं।
इस दुख की घड़ी में, सनी देओल, बॉबी देओल और उनके बेटे करण देओल समेत पूरे देओल परिवार ने हाथ जोड़कर आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया और इस मुश्किल समय में उनके सपोर्ट के लिए आभार जताया। वहीं, पूरा परिवार बेहद इमोशनल नजर आया।
धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहे हैं, और उनके निधन से इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है। इस शोक सभा में उनकी अहमियत साफ दिखी जब बॉलीवुड के कई बड़े नाम उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।
शामिल होने वालों में सलमान खान, रेखा, शबाना आजमी, मनीष पॉल, निमरत कौर और पूजा हेगड़े जैसे कई दिग्गज सितारे मौजूद थे। आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अमृता राव, मलाइका अरोड़ा, अरहान खान, सीमा खान, सुनील शेट्टी, शरमन जोशी अपने पूरे परिवार के साथ, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने वेन्यू पर पहुंचे। इन सभी की मौजूदगी ने यह साबित किया कि धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री पर अपनी एक्टिंग और व्यक्तित्व की कितनी शानदार छाप छोड़ी है।
धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में हुआ था। उनका करियर कई दशकों तक चला और उन्होंने अपनी फिल्मों से भारतीय संस्कृति और सिनेमा पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले के पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया था, जहां भी संवेदनाएं व्यक्त करने वालों का तांता लग गया था।
धर्मेंद्र अपने पीछे अपनी दो पत्नियों- प्रकाश कौर और हेमा मालिनी- सहित छह बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके बच्चों में सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता, अजीता, ईशा देओल और अहाना देओल शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग
धर्मेंद्र