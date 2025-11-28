Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dharmendra Prayer Meet video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का पहला वीडियो आया सामने, पानी की टंकी पर खड़े दिखे वीरू

Dharmendra Prayer Meet video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का वीडियो देख फैंस भी इमोशनल हो गए। लोग उन्हें एक महान एक्टर के रूप में याद कर रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 28, 2025

Dharmendra prayer meet first video viral Musical tribute son sunny deol and bobby deol got emotional (1)

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का पहला वीडियो आया सामने

Dharmendra Prayer Meet video: बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए 27 नवंबर को मुंबई में प्रेयर मीट का आयोजन किया गया था। इसमें पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा और सभी ने मिलकर भारतीय सिनेमा के इस महान कलाकार की विरासत को याद किया। ऐसे में खबर है कि देओल परिवार ने पूरी मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा। वहीं, अब प्रेयर मीट का पहला वीडियो सामने आ गया है।

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का वीडियो आया सामने (Dharmendra prayer meet video)

धर्मेंद्र के लिए जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी उसे 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' नाम दिया गया था। देओल परिवार ने इस भावुक कार्यक्रम को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल के सी साइड लॉन्स में आयोजित किया था। इस मौके पर दिवंगत अभिनेता को एक दिल को छू लेने वाला म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया गया, जिसने माहौल को बेहद भावुक कर दिया। सोनू निगम की आवाज का जादू देखने को मिला। उन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए गाने गाए।

शोक सभा में दिखाए गए धर्मेंद्र की फिल्मों के सीन्स (Dharmendra prayer meet)

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में धर्मेंद्र को बेहद अलग तरीके से याद किया गया। उनकी शानदार फिल्मों के फेमस डायलॉग वाली बड़ी-बड़ी LCD लगाई गई थीं। इसमें फिल्म शोले का पानी की टंकी वाला सीन भी दिखाया गया। जिसमें वीरु बने धर्मेंद्र पानी की टंकी पर खड़े होकर मौसी से अपने प्यार के लिए मरने की बात करते हैं।

इस दुख की घड़ी में, सनी देओल, बॉबी देओल और उनके बेटे करण देओल समेत पूरे देओल परिवार ने हाथ जोड़कर आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया और इस मुश्किल समय में उनके सपोर्ट के लिए आभार जताया। वहीं, पूरा परिवार बेहद इमोशनल नजर आया।

इन बड़े सितारों ने दी श्रद्धांजलि (Sunny Deol and Bobby Deol get emotional Dharmendra prayer meet)

धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहे हैं, और उनके निधन से इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है। इस शोक सभा में उनकी अहमियत साफ दिखी जब बॉलीवुड के कई बड़े नाम उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

शामिल होने वालों में सलमान खान, रेखा, शबाना आजमी, मनीष पॉल, निमरत कौर और पूजा हेगड़े जैसे कई दिग्गज सितारे मौजूद थे। आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अमृता राव, मलाइका अरोड़ा, अरहान खान, सीमा खान, सुनील शेट्टी, शरमन जोशी अपने पूरे परिवार के साथ, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने वेन्यू पर पहुंचे। इन सभी की मौजूदगी ने यह साबित किया कि धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री पर अपनी एक्टिंग और व्यक्तित्व की कितनी शानदार छाप छोड़ी है।

धर्मेंद्र का हुआ 89 साल की उम्र में निधन (Dharmendra Death)

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में हुआ था। उनका करियर कई दशकों तक चला और उन्होंने अपनी फिल्मों से भारतीय संस्कृति और सिनेमा पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले के पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया था, जहां भी संवेदनाएं व्यक्त करने वालों का तांता लग गया था।

धर्मेंद्र अपने पीछे अपनी दो पत्नियों- प्रकाश कौर और हेमा मालिनी- सहित छह बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके बच्चों में सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता, अजीता, ईशा देओल और अहाना देओल शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र की तस्वीर पर हार, जल रहा दीपक… पत्नी हेमा मालिनी के घर से पहली तस्वीर आई सामने
बॉलीवुड
Hema Malini house inside photo viral after Dharmendra death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

28 Nov 2025 09:58 am

Published on:

28 Nov 2025 08:58 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dharmendra Prayer Meet video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का पहला वीडियो आया सामने, पानी की टंकी पर खड़े दिखे वीरू

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में नजर नहीं आयीं हेमा मालिनी, ईशा और अहाना, कई सेलेब्स पहुंचे एक्ट्रेस के घर

Dharmendra and Hema Malini
मनोरंजन

धर्मेंद्र की तस्वीर पर हार, जल रहा दीपक… पत्नी हेमा मालिनी के घर से पहली तस्वीर आई सामने

Hema Malini house inside photo viral after Dharmendra death
बॉलीवुड

मलयाली बच्चों को क्यों पसंद थे धर्मेंद्र, जानिए क्या है मलयालम सिनेमा और ‘He-Man’ का कनेक्शन?

Dharmendra and Malayalam
बॉलीवुड

‘ही-मैन’ धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचीं रेखा, सलमान, शाहरुख, और अभिषेक-ऐश्वर्या सहित कई फिल्मी हस्तियां

Dharmendra Prayer Meet Latest Updates
मनोरंजन

‘मेरा वाला सुहागरात मना रहा…’ स्मृति और पलाश की शादी टलने के बीच RJ महवश का वीडियो वायरल

'मेरा वाला सुहागरात मना रहा...' स्मृति और पलाश मु 'मेरा वाला सुहागरात मना रहा...' स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी टलने के बीच आरजे महवश का ऐसा वीडियो आया सामनेच्छल की शादी टलने के बीच आरजे महवश का ऐसा वीडियो आया सामने
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.