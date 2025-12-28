मैं अवॉर्ड नहीं खरीदता…’खुदा गवाह’ के निर्माता ने बिग बी को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

Amitabh Bachchan (सोर्स: X)
Amitabh Bachchan Khuda Gawah: फिल्मी जगत में हमेशा निर्माता-निर्देशक और सितारों पर अवॉर्ड खरीदने के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले परेश रावल समेंत कई स्टार्स इस मुद्दे पर खुलकर बात भी कर चुके हैं। अब हाल ही में फिल्म 'खुदा गवाह' के निर्माता मनोज देसाई ने इस मुद्दे पर बात की है। बता दें, मनोज ने दावा किया कि जिस साल अमिताभ बच्चन ने बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड खरीदने से इनकार किया था, उसी साल अनिल कपूर ने इसे खरीदा था। तो चलिए जानते हैं उन्होंने इसे लेकर क्या कहा है।
मनोज देसाई ने विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में बताया, 'एक बार जब अवॉर्ड फंक्शन चल रहा था, मैं और अमिताभ बच्चन साथ बैठे थे। तभी रऊफ अहमद मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि अगर मैं अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दूं, तो क्या आप इस पार्टी का पूरा खर्च उठाएंगे।' इसके आगे निर्माता ने बताया कि कैसे बिग बी ने इस प्रस्ताव को बिना-सोचे समझे ठुकरा दिया था।
मनोज देसाई ने आगे बताया, 'मैं अमिताभ बच्चन से इस बारे में पूछने गया था और बिग बी ने मुझसे कहा कि अमिताभ बच्चन अवॉर्ड नहीं खरीदते। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि ये अवॉर्ड किसे मिलेगा, ये अनिल कपूर को मिलेगा उन्होंने अपने घर की छत पर एक बड़ी पार्टी भी रखी और सच में अनिल कपूर को उस साल बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला, मुझे लगता है कि उन्हें 'मिस्टर इंडिया' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था। अनिल कपूर ने फिल्मफेयर पार्टी का खर्च उठाने की सहमति दी थी और इसलिए उन्हें ये अवॉर्ड मिला।'
बता दें, मनोज के दावे के विपरीत अनिल कपूर ने 'मिस्टर इंडिया(1987)' के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड नहीं जीता था। उन्हें अपना पहला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड 1989 में 'तेजाब' के लिए मिला था और उसी साल अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म 'शहंशाह' के लिए नॉमिनेट किया गया था।
