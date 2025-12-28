मैं अवॉर्ड नहीं खरीदता…’खुदा गवाह’ के निर्माता ने बिग बी को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

मनोज देसाई ने आगे बताया, 'मैं अमिताभ बच्चन से इस बारे में पूछने गया था और बिग बी ने मुझसे कहा कि अमिताभ बच्चन अवॉर्ड नहीं खरीदते। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि ये अवॉर्ड किसे मिलेगा, ये अनिल कपूर को मिलेगा उन्होंने अपने घर की छत पर एक बड़ी पार्टी भी रखी और सच में अनिल कपूर को उस साल बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला, मुझे लगता है कि उन्हें 'मिस्टर इंडिया' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था। अनिल कपूर ने फिल्मफेयर पार्टी का खर्च उठाने की सहमति दी थी और इसलिए उन्हें ये अवॉर्ड मिला।'