धर्मेंद्र के जाने का दर्द सहन नहीं कर पाए अमिताभ बच्चन, रात 2.30 बजे किया रुला देने वाला पोस्ट

अमिताभ बच्चन ने लिखा, "एक और बहादुर दिग्गज हमें छोड़कर चला गया है… वह मंच छोड़ गया है… पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया है। ऐसी खामोशी जिसे सहन कर पाना काफी मुश्किल है। धरम जी…महानता की मिसाल, जो सिर्फ अपनी मशहूर कद-काठी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने विशाल दिल और अपनी सादगी के लिए भी जाने-जाते थे।"



अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा, "वह अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू लाए थे, जहां से वह आए थे, और अपने पूरे शानदार करियर में उसी स्वभाव के सच्चे बने रहे। एक ऐसा क्षेत्र जहां हर दशक में बदलाव आते रहे। फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव आए, लेकिन वह कभी नहीं बदले। उनकी मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी गर्मजोशी, जो उनके आसपास आने वाले हर शख्स तक पहुंचती थी। यह पेशे में बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे बीच की फिजा अब सूनी हो गई है। एक खालीपन जो हमेशा खाली ही रहेगा। प्रार्थना।"