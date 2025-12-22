बच्चे तो अभी छोटे हैं, उन्हें क्या पता चलता है… कपिल शर्मा के फ्लर्ट पर AI ने दिया ऐसा जवाब

इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने कपिल की फिरकी लेते हुए AI पूछा , हैलो AI कपिल के बारे में संक्षेप में बताए- इस पर AI का जवाब आया कपिल शर्मा एक फेमस कॉमेडियन और एक्टर है, जो मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलकर बातें करते हैं। इन्होंने कई अभिनेत्रीयों पर प्रेम जाल फेकने की कोशिश की है, इनके दो बच्चे है लेकिन इनका मानना है बच्चे तो अभी छोटे है, उन्हें क्या पता चलता , इतना सूनते ही कपिल कहने लगते है अरे-रखो-रखो बस।प्रियंका चोपड़ा जोनस की ये बातचीत ये बताती है कि वे केवल ग्लैमर की ही नहीं बल्कि घरेलू और मजेदार मोमेंट्स की भी बड़ी कद्र करती हैं। निक के साथ उनके रिश्ते की ये छोटी-छोटी बातें उनके व्यक्तित्व को और भी करीब लाती हैं।