बच्चे तो अभी छोटे हैं, उन्हें क्या पता चलता है… कपिल शर्मा के फ्लर्ट पर AI ने दिया ऐसा जवाब

कपिल शर्मा और प्रियंका चोपड़ा (सोर्स: x)
Priyanka Chopra And Kapil Sharma: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी खूबसूरती का जादू बिखेरने वाली प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक दिलचस्प कहानी सुनाया है, जिसमें उन्होंने अपने पति निक जोनस के साथ की एक किस्सा का जिक्र किया, इसके बाद कपिल और प्रियंका के बीच एक AI का सेशन हुआ, जो इससे भी काफी मजेदार रहा दर्शको के लिए।ॉ
बता दें, प्रियंका ने निक के साथ किस्सा शेयर करते हुए बताया कि उनके घर में एक खास ड्रॉअर है, जिसमें आम पापड़, हाजमोला और चटपटी चीजें रखी हैं और निक को हर चीज मेरे बारे में जानना होता है और वे हमेशा पूछते रहते हैं कि इस ड्रॉअर में क्या है। एक बार प्रियंका ने उन्हें चेतावनी दी, जो उनकी समझ से बाहर हैं पर निक ने curiosity नहीं छोड़ी और जब उन्होंने हाजमोला खाया तो उन्होंने कहा, 'इसमें फार्ट जैसी दुर्गंध क्यों आ रही है?' सुनते ही प्रियंका की हंसी पड़ी।
इतना ही नहीं, कॉमेडियन कपिल शर्मा ने प्रियंका से पूछा कि वे निक को पंजाबी में क्या नाम देंगी। प्रियंका ने बताया कि उनके परिवार के लोग उन्हें कई नामों से बुलाते हैं जैसे निकवा, निक्की, निकू और एक बार तो निकर भी उन्हे कहा जा चुका है। वो हंसते हुए बताती हैं कि परिवार के कुछ लोग अपनी ड्रिंक्स पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, इसलिए मजाक में कह देते है 'निकर, कम हियर, और वो इसे भी इंजॉए करते है।'
इन सब हंसी मजाक के बीच कपिल और प्रियंका का एक AI सेगमेंट भी हुआ, जिसमें कपिल ने कहा, "हैलो AI प्रियंका चोपड़ा के बारे में हिन्दी में विस्तार से बताए- प्रियंका चोपड़ा जोनास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रंशसित भारतीय अभिनेत्री और निर्माता है। जो अपनी पीढ़ी की सबसे फेमस वैश्विक हस्तियों में से एक बन गई हैं। मिस वर्ल्ड 2000 की विजेता और भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेत्री में से एक है।
इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने कपिल की फिरकी लेते हुए AI पूछा , हैलो AI कपिल के बारे में संक्षेप में बताए- इस पर AI का जवाब आया कपिल शर्मा एक फेमस कॉमेडियन और एक्टर है, जो मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलकर बातें करते हैं। इन्होंने कई अभिनेत्रीयों पर प्रेम जाल फेकने की कोशिश की है, इनके दो बच्चे है लेकिन इनका मानना है बच्चे तो अभी छोटे है, उन्हें क्या पता चलता , इतना सूनते ही कपिल कहने लगते है अरे-रखो-रखो बस।प्रियंका चोपड़ा जोनस की ये बातचीत ये बताती है कि वे केवल ग्लैमर की ही नहीं बल्कि घरेलू और मजेदार मोमेंट्स की भी बड़ी कद्र करती हैं। निक के साथ उनके रिश्ते की ये छोटी-छोटी बातें उनके व्यक्तित्व को और भी करीब लाती हैं।
