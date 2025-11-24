निधन से 2 घंटे पहले सुनाई दी थी धर्मेंद्र की ‘आखिरी’ आवाज, फिल्म रिलीज से पहले ही हुआ निधन

मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म ‘इक्कीस’ का जो नया पोस्टर रिलीज किया, उसके बैकग्राउंड में धर्मेंद्र की आवाज सुनाई दे रही है। वह फिल्म का डायलॉग ‘मेरा बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा इक्कीस का ही रहेगा।' मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए एक कैप्शन भी लिखा, "पिता बेटों को पालते हैं। लेकिन महान लोग देश को आगे बढ़ाते हैं। धर्मेंद्र जी, एक 21 साल के सैनिक के पिता के रूप में नजर आएंगे। वह फिल्म में एक इमोशनल पावरहाउस हैं। यह सदाबहार लेजेंड हमें एक दूसरे लीजेंड की कहानी सुनाएंगे।"