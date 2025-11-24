Patrika LogoSwitch to English

निधन से 2 घंटे पहले सुनाई दी थी धर्मेंद्र की ‘आखिरी’ आवाज, फिल्म रिलीज से पहले ही हुआ निधन

Dharmendra Death News: धर्मेंद्र कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे थे और उनका निधन हो गया है। ऐसे में उनकी आखिरी फिल्म का पोस्टर सामने आया है, जिसमें उनकी आवाज सुनाई दे रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 24, 2025

Dharmendra last rites and Last Film is ikkis and last voice fans got emotional

धर्मेंद्र का हुआ निधन

Dharmendra Death: धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने घर पर ही अंतिम सांस ली है। उनके अलविदा कहने से पहले ही उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का पोस्टर रिलीज हुआ था। जिसमें उनकी आवाज सुनाई दी। ये फिल्म अगले महीने यानी 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। पोस्टर में फैंस अपने फेवरेट एक्टर की आवाज सुनने के बाद जितने खुश हो रहे थे वह सभी खुशियां मातम में बदल गईं। धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर धर्मेंद्र अपने घर पर ही इलाज करवा रहे थे। ऐसे में उनके परिवार ने बताया था कि एक्टर रिकवर कर रहे हैं। उनके फैंस भी एक्टर के जल्द ठीक होने के कामना कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने 90वें जन्मदिन से पहले ही तम तोड़ दिया है।

इक्कीस के पोस्टर में सुनाई दी धर्मेंद्र की आवाज (Dharmendra Last Film Ikkis)

मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म ‘इक्कीस’ का जो नया पोस्टर रिलीज किया, उसके बैकग्राउंड में धर्मेंद्र की आवाज सुनाई दे रही है। वह फिल्म का डायलॉग ‘मेरा बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा इक्कीस का ही रहेगा।' मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए एक कैप्शन भी लिखा, "पिता बेटों को पालते हैं। लेकिन महान लोग देश को आगे बढ़ाते हैं। धर्मेंद्र जी, एक 21 साल के सैनिक के पिता के रूप में नजर आएंगे। वह फिल्म में एक इमोशनल पावरहाउस हैं। यह सदाबहार लेजेंड हमें एक दूसरे लीजेंड की कहानी सुनाएंगे।"

फिल्म में धर्मेंद्र का लुक उनके किरदार की गंभीरता और दर्द को दर्शा रहा है। यह फिल्म सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि उस पिता के गहरे भावनात्मक संघर्ष को भी पर्दे पर उतारेगी कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को इतना साहसी बनाया और फिर उसकी शहादत को स्वीकार किया था।

दिनेश विजान के मैडॉक बैनर में बनी फिल्म इक्कीस का डायरेक्शन श्रीराम राघवन ने किया है। इस फिल्म में धर्मेंद्र सैनिक अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाया है। अरुण खेत्रपाल वही हैं जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति दी थी, जिस कारण वह इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। अरुण खेतरपाल का रोल फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा निभा रहे हैं।

24 Nov 2025 02:55 pm

