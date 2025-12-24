धर्मेंद्र की फिल्म Ikkis में आखिर Agastya Nanda को क्यों किया कास्ट, जानें पूरा मामला

Agastya Nanda Ikkis: नए साल 2026 के पहले दिन थिएटर में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म दस्तक देने वाली है। इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा हैं। ये फिल्म सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें अगस्त्य नंदा लीड रोल में अरुण खेत्रपाल का रोल निभा रहे हैं। इस पर फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने खुलासा किया है कि उन्होंने इस अहम रोल के लिए अगस्त्य नंदा को क्यों चुना, इस वजह को जानकर आप दंग रह जाएंगे।