धर्मेंद्र की फिल्म Ikkis में आखिर Agastya Nanda को क्यों किया कास्ट, जानें पूरा मामला

धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा (सोर्स: x)
Agastya Nanda Ikkis: नए साल 2026 के पहले दिन थिएटर में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म दस्तक देने वाली है। इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा हैं। ये फिल्म सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें अगस्त्य नंदा लीड रोल में अरुण खेत्रपाल का रोल निभा रहे हैं। इस पर फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने खुलासा किया है कि उन्होंने इस अहम रोल के लिए अगस्त्य नंदा को क्यों चुना, इस वजह को जानकर आप दंग रह जाएंगे।
श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अगस्त्य नंदा के साथ-साथ दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र और एक्टर जयदीप अहलावत भी दिखाई देने वाले है। इस फिल्म से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। बता दें, अगस्त्य नंदा ने साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'द आर्चीज' से डेब्यू किया था, लेकिन 'इक्कीस' उनकी पहली फिल्म होगी जो थिएटर में रिलीज होगी। श्रीराम राघवन ने अगस्त्य नंदा की कास्टिंग को लेकर बताया कि उन्हें 'द आर्चीज' से ही पहले फाइनल कर लिया गया था।
इतना ही नहीं, श्रीराम राघवन ने अगस्त्य नंदा के साथ काम करने के अनुभव को शेयर करते हुए कहा, "मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि वो हर काम करने के लिए तैयार था। उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ काफी मेहनत की। उसे किरदार को सच में जीना था।" साथ ही, श्रीराम राघवन ने आगे बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार टैंक के अंदर जाना और बाहर आना होता था, जो आसान नहीं था, लेकिन अगस्त्य ने इस काम को कई बार किया ताकि वो सहज हो सके।
राघवन ने ये भी बताया, "उसने कभी शॉर्टकट नहीं खोजा। एक समय के बाद एक्टिंग और रियलिटी के बीच की लाइन मिट जाती है। जब सेना की कहानी बताते हैं, तो एक ऑफिसर के लायक क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है और ये मैंने अगस्त्य नंदा में बखूबी देखा, ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए।" अब देखना ये मजेदार होगा की अगस्त्य नंदा अपनी पहली थिएट्रिकल फिल्म के जरिए दर्शको का दिल जीत पाते हैं या नहीं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग