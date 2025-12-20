थकान के आगे नहीं झुके धर्मेंद्र, Ikkis के गाने की शूटिंग में दिखी आखिरी जिद, कोरियोग्राफर ने किया खुलासा

बता दें, विजय गांगुली ने ये भी शेयर किया कि धर्मेंद्र जी ने कहा था, 'मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे और उनके साथ काम करना एक सुखद फिल था।' ये मोमेंट विजय के लिए इमोशनल और यादगार है। साथ ही, फिल्म 'इक्कीस' के निर्देशक श्रीराम राघवन ने एक इंटरव्यू में बताया कि डबिंग के दौरान धर्मेंद्र जी को काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा, 'मैं देख सकता था कि धाकड़ अभिनेता को जितनी भी तकलीफें थीं, वो उनका सामना कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि पहले आप ठीक हो जाइए, हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। धर्मेंद्र जी इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन अफसोस कि वे इसे बड़े पर्दे पर नहीं देख सके।'