करोड़ों की फीस, घटता प्रॉफिट, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सामने नई बड़ी चुनौती, अब कमाई पर लगेगा ब्रेक?

इन परेशानियों का समाधान निकालने के लिए, प्रोड्यूसर्स ने पार्टनरशिप-स्टाइल कम्पनसेशन मॉडल्स पर जोर दिया है। मुकेश भट्ट ने कहा, "जब कोई फिल्म आगे बढ़ती है, तो हर कंट्रीब्यूटर को फायदा होना चाहिए। जब ये स्ट्रगल करती है, तो इसका बोझ सिर्फ प्रोड्यूसर पर नहीं होना चाहिए, जो शुरू से ही रिस्क उठाता है।" इस पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अभिनीत 2024 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' की लागत लगभग $42 मिलियन बताई गई थी और टिकट की खराब बिक्री के बाद, प्रोड्यूसर्स को कर्ज चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने तक की खबरें आईं थी।