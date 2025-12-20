20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

गले लग कर रोने लगी नानी… आर्यन खान को मिला द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए अवॉर्ड हुए इमोशनल

Aryan Khan Award: जब आर्यन खान को पहली बार 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए अवॉर्ड मिला, इस पर उनकी नानी इमोशनल होते दिखी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 20, 2025

गले लग कर रोने लगी नानी... आर्यन खान को मिला द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए अवॉर्ड हुए इमोशनल

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (सोर्स: X)

Aryan Khan Award: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने साल 2025 में अपनी डेब्यू कर ली है। वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से बतौर डायरेक्टर आर्यन ने अपना पहला प्रोजेक्ट हिट बनाया और इंडस्ट्री में खूब तारीफें बटोरी है।

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए अवॉर्ड हुए इमोशनल

बता दें, इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के इवेंट में आर्यन खान को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इस खास मौके पर आर्यन खान ने ये सम्मान अपनी मां, गौरी खान को समर्पित किया और उन्होंने अपने स्पीच में कहा, "मेरी मां मुझसे हमेशा कहती हैं कि जल्दी सोना, किसी का मजाक मत बनाना और गाली मत देना। आज इस अवॉर्ड को पाकर मुझे लगता है कि घर जाकर मम्मी से कम डांट पड़ेगी।"

इतना ही नहीं, इवेंट में खास बात ये रही कि आर्यन की नानी, सविता छिब्बर जी भी वहां मौजूद थीं। जब उनके नाती को अवार्ड मिलता देखा तो वे इमोशनल हो गईं और गले लगकर रोने लगीं। इस दौरान आर्यन ने भावुक होकर कहा, "अगला अवॉर्ड आपके लिए है नानी।" इस मोमेंट ने समारोह की गरिमा और भी बढ़ा दी हैं।

शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान

आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने दर्शकों का खूब ध्यान खीचा और इस सीरीज में बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान भी नजर आए थे, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया। इसके साथ ही इस सीरीज की कहानी भी आर्यन ने खुद ही लिखी थी, जो उनकी क्रिएटिव टैलेंट को साबित करता है। बता दें, अब सबकी निगाहें आर्यन के अगले प्रोजेक्ट पर टिकी हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि वे सिल्वर स्क्रीन पर जल्द ही धमाका करने वाले हैं। फैंस भी बेसब्री से उनके नए प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

20 Dec 2025 01:13 pm

Published on:

20 Dec 2025 01:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गले लग कर रोने लगी नानी… आर्यन खान को मिला द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए अवॉर्ड हुए इमोशनल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘शादी पहली हो या दूसरी हो…’ मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट कर रेखा ने किया ये बड़ा खुलासा

'शादी पहली हो या दूसरी हो...' मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट कर रेखा ने किया ये बड़ा खुलासा
बॉलीवुड

‘ये और भी बुरा होने वाला है…’ विवादों के बीच राकेश बेदी ने Dhurandhar सीक्वल के डार्क मोड पर दिया हिंट

'ये और भी बुरा होने वाला है...' विवादों से बीच राकेश बेदी ने Dhurandhar सीक्वल के डार्क मोड़ पर दिया हिंट
बॉलीवुड

तमन्ना भाटिया के बारे में नहीं जानते ये बात… फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बनाई पहचान

tamana-bahubali
बॉलीवुड

अक्षय खन्ना ना रणवीर… ‘धुरंधर’ की सक्सेस के पीछे छिपे ये हैं असली सुपरस्टार्स

Unseen Heroes Dhurandhar Movie
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ के बाद एक और ‘स्पाई’ फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आउट, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

Happy Patel Khatarnak Jasoos Trailer Out
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.