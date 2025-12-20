गले लग कर रोने लगी नानी... आर्यन खान को मिला द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए अवॉर्ड हुए इमोशनल

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (सोर्स: X)
Aryan Khan Award: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने साल 2025 में अपनी डेब्यू कर ली है। वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से बतौर डायरेक्टर आर्यन ने अपना पहला प्रोजेक्ट हिट बनाया और इंडस्ट्री में खूब तारीफें बटोरी है।
बता दें, इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के इवेंट में आर्यन खान को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इस खास मौके पर आर्यन खान ने ये सम्मान अपनी मां, गौरी खान को समर्पित किया और उन्होंने अपने स्पीच में कहा, "मेरी मां मुझसे हमेशा कहती हैं कि जल्दी सोना, किसी का मजाक मत बनाना और गाली मत देना। आज इस अवॉर्ड को पाकर मुझे लगता है कि घर जाकर मम्मी से कम डांट पड़ेगी।"
इतना ही नहीं, इवेंट में खास बात ये रही कि आर्यन की नानी, सविता छिब्बर जी भी वहां मौजूद थीं। जब उनके नाती को अवार्ड मिलता देखा तो वे इमोशनल हो गईं और गले लगकर रोने लगीं। इस दौरान आर्यन ने भावुक होकर कहा, "अगला अवॉर्ड आपके लिए है नानी।" इस मोमेंट ने समारोह की गरिमा और भी बढ़ा दी हैं।
आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने दर्शकों का खूब ध्यान खीचा और इस सीरीज में बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान भी नजर आए थे, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया। इसके साथ ही इस सीरीज की कहानी भी आर्यन ने खुद ही लिखी थी, जो उनकी क्रिएटिव टैलेंट को साबित करता है। बता दें, अब सबकी निगाहें आर्यन के अगले प्रोजेक्ट पर टिकी हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि वे सिल्वर स्क्रीन पर जल्द ही धमाका करने वाले हैं। फैंस भी बेसब्री से उनके नए प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे हैं।
