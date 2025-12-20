गले लग कर रोने लगी नानी... आर्यन खान को मिला द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए अवॉर्ड हुए इमोशनल

आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने दर्शकों का खूब ध्यान खीचा और इस सीरीज में बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान भी नजर आए थे, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया। इसके साथ ही इस सीरीज की कहानी भी आर्यन ने खुद ही लिखी थी, जो उनकी क्रिएटिव टैलेंट को साबित करता है। बता दें, अब सबकी निगाहें आर्यन के अगले प्रोजेक्ट पर टिकी हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि वे सिल्वर स्क्रीन पर जल्द ही धमाका करने वाले हैं। फैंस भी बेसब्री से उनके नए प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे हैं।