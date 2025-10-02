‘कहो न कहो’ के पीछे की कहानी, इमरान हाशमी संग वायरल सीन पर राघव जुयाल ने तोड़ी चुप्पी

राघव जुयाल (सोर्स: X)
Raghav Juyal and Emraan Hashmi: डांसर-एक्टर राघव जुयाल इन दिनों आर्यन खान द्वारा निर्देशित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने अभिनय को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस सीरीज में राघव के काम की जमकर तारीफ हो रही है, खासकर इमरान हाशमी के साथ उनका 'कहो न कहो' गाने वाला सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में राघव ने इस सीन के पीछे की मजेदार कहानी शेयर की है, जिसमें आर्यन खान की creativity का भी मेन रोल था।
दरअसल, राघव जुयाल ने बताया कि इमरान हाशमी के साथ उस वायरल सीन का अब एक अलग फैन बेस बन गया है, जबकि ये सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं। साथ ही राघव ने आगे बताया कि , 'आर्यन और मैं इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि इमरान सर की एंट्री पर हमें क्या करना चाहिए।' तभी अचानक आर्यन ने सुझाव दिया, 'तुम गाना गाओगे।' इसके बाद दोनों ने विचार किया कि 'भीगे होंठ तेरे' या 'कहो न कहो' में से कौन सा गाना चुनना बेहतर होगा। इस पर राघव ने लास्ट में कहा 'कहो न कहो' का choose किया क्योंकि इसमें अरबी बोल थे, जो उन्हें गाने के दौरान अधिक परफॉर्म करने का मौका मिला।
राघव ने सीरीज में अपने किरदार 'परवेज' के अनुभव को भी शेयर किया। जिसमें उन्होंने बताया कि पहले दिन मास्टर शॉट देते वक्त उनका पूरा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो अपने आप हुआ। सेट पर हर कोई, यहां तक कि आर्यन भी हैरान थे। राघव को लगता है कि ये भावनात्मक प्रतिक्रिया कारगर साबित हुई क्योंकि ये बेहद वास्तविक लग रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि अन्य किरदारों की बैकस्टोरी अच्छी तरह से लिखी गई थी, लेकिन उनके किरदार परवेज की कोई विस्तृत बैकस्टोरी नहीं थी। परवेज एक मजेदार लेकिन अप्रत्याशित किरदार था।
'किल' फिल्म में मेन रोल निभाने के बाद, राघव को लगा कि लोग उन्हें मेन रोल में देखने लगे हैं, इसलिए वो आर्यन के पास गए। आर्यन ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, "भाई, मैं तुम्हें जानता हूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये मेरा पसंदीदा किरदार है। हम इसे सेट पर साथ मिलकर बनाएंगे।" राघव ने ये भी बताया कि आर्यन को मौके पर ही कुछ नया करने की आदत है और उन्हें भी अलग-अलग तरीकों से काम करने का शौक है। इसलिए जब भी वे दोनों साथ होते, सेट पर दूसरे कलाकार अक्सर कहते, "अरे नहीं, अब ये शूटिंग आगे बढ़ेगी," क्योंकि उन्हें पता होता था कि कुछ और नया होने वाला है।
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में राघव जुयाल के अलावा लक्ष्य लालवानी, अन्या सिंह, सहर बंबा, मोना सिंह, मनोज पाहवा और बॉबी देओल जैसे कलाकार भी मेन रोल में हैं। इस सीरीज में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बादशाह, इमरान हाशमी, एसएस राजामौली, रणवीर सिंह, करण जौहर और रणबीर कपूर जैसे कई बड़े सितारों के कैमियो भी देखने को मिले हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग