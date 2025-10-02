Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘कहो न कहो’ के पीछे की कहानी, इमरान हाशमी संग वायरल सीन पर राघव जुयाल ने तोड़ी चुप्पी

Raghav Juyal and Emraan Hashmi: राघव जुयाल ने हाल ही में अपने वायरल सीन पर बात की, जिसमें वो इमरान हाशमी के साथ 'कहो न कहो' गाना गाते नजर आ रहे हैं। इस पर उन्होंने खुलासा किया है कि ये सीन आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का हिस्सा कभी था ही नहीं…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 02, 2025

'कहो न कहो' के पीछे की कहानी, इमरान हाशमी संग वायरल सीन पर राघव जुयाल ने तोड़ी चुप्पी

राघव जुयाल (सोर्स: X)

Raghav Juyal and Emraan Hashmi: डांसर-एक्टर राघव जुयाल इन दिनों आर्यन खान द्वारा निर्देशित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने अभिनय को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस सीरीज में राघव के काम की जमकर तारीफ हो रही है, खासकर इमरान हाशमी के साथ उनका 'कहो न कहो' गाने वाला सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में राघव ने इस सीन के पीछे की मजेदार कहानी शेयर की है, जिसमें आर्यन खान की creativity का भी मेन रोल था।

इमरान हाशमी संग वायरल सीन पर राघव जुयाल ने तोड़ी चुप्पी

दरअसल, राघव जुयाल ने बताया कि इमरान हाशमी के साथ उस वायरल सीन का अब एक अलग फैन बेस बन गया है, जबकि ये सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं। साथ ही राघव ने आगे बताया कि , 'आर्यन और मैं इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि इमरान सर की एंट्री पर हमें क्या करना चाहिए।' तभी अचानक आर्यन ने सुझाव दिया, 'तुम गाना गाओगे।' इसके बाद दोनों ने विचार किया कि 'भीगे होंठ तेरे' या 'कहो न कहो' में से कौन सा गाना चुनना बेहतर होगा। इस पर राघव ने लास्ट में कहा 'कहो न कहो' का choose किया क्योंकि इसमें अरबी बोल थे, जो उन्हें गाने के दौरान अधिक परफॉर्म करने का मौका मिला।

राघव ने सीरीज में अपने किरदार 'परवेज' के अनुभव को भी शेयर किया। जिसमें उन्होंने बताया कि पहले दिन मास्टर शॉट देते वक्त उनका पूरा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो अपने आप हुआ। सेट पर हर कोई, यहां तक कि आर्यन भी हैरान थे। राघव को लगता है कि ये भावनात्मक प्रतिक्रिया कारगर साबित हुई क्योंकि ये बेहद वास्तविक लग रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि अन्य किरदारों की बैकस्टोरी अच्छी तरह से लिखी गई थी, लेकिन उनके किरदार परवेज की कोई विस्तृत बैकस्टोरी नहीं थी। परवेज एक मजेदार लेकिन अप्रत्याशित किरदार था।

'कहो न कहो' के पीछे की कहानी

'किल' फिल्म में मेन रोल निभाने के बाद, राघव को लगा कि लोग उन्हें मेन रोल में देखने लगे हैं, इसलिए वो आर्यन के पास गए। आर्यन ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, "भाई, मैं तुम्हें जानता हूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये मेरा पसंदीदा किरदार है। हम इसे सेट पर साथ मिलकर बनाएंगे।" राघव ने ये भी बताया कि आर्यन को मौके पर ही कुछ नया करने की आदत है और उन्हें भी अलग-अलग तरीकों से काम करने का शौक है। इसलिए जब भी वे दोनों साथ होते, सेट पर दूसरे कलाकार अक्सर कहते, "अरे नहीं, अब ये शूटिंग आगे बढ़ेगी," क्योंकि उन्हें पता होता था कि कुछ और नया होने वाला है।

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में राघव जुयाल के अलावा लक्ष्य लालवानी, अन्या सिंह, सहर बंबा, मोना सिंह, मनोज पाहवा और बॉबी देओल जैसे कलाकार भी मेन रोल में हैं। इस सीरीज में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बादशाह, इमरान हाशमी, एसएस राजामौली, रणवीर सिंह, करण जौहर और रणबीर कपूर जैसे कई बड़े सितारों के कैमियो भी देखने को मिले हैं।

ये भी पढ़ें

शूटिंग के दौरान Varun Dhawan ने पी शराब, नशे में धुत होकर किया था ये सीन, खुद ने किया खुलासा
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

02 Oct 2025 02:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘कहो न कहो’ के पीछे की कहानी, इमरान हाशमी संग वायरल सीन पर राघव जुयाल ने तोड़ी चुप्पी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर गिरी गाज, अब नहीं जा सकते देश से बाहर

Shilpa Shetty-Raj Kundra Case
बॉलीवुड

अक्षय कुमार ने बताई सफलता की रेसिपी, कहा- सिर्फ 70% है किस्मत और 30% मेहनत…

Akshay Kumar
बॉलीवुड

शूटिंग के दौरान Varun Dhawan ने पी शराब, नशे में धुत होकर किया था ये सीन, खुद ने किया खुलासा

शूटिंग के दौरान वरुण धवन ने पी शराब, नशे में धुत होकर किया था ये सीन
बॉलीवुड

Zubeen Garg की मौत हत्या या हादसा? आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हुआ ये खुलासा

Zubeen Garg autopsy report
बॉलीवुड

Pandit Chhannulal Mishra ने 4 मिनट 36 सेकंड के इस गाने को दी थी अपनी आवाज, आज भी है लोगों को याद

Pandit Chhannulal Mishra dies he gave bollywood Aarakshan movie song people love it
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.