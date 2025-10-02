‘कहो न कहो’ के पीछे की कहानी, इमरान हाशमी संग वायरल सीन पर राघव जुयाल ने तोड़ी चुप्पी

दरअसल, राघव जुयाल ने बताया कि इमरान हाशमी के साथ उस वायरल सीन का अब एक अलग फैन बेस बन गया है, जबकि ये सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं। साथ ही राघव ने आगे बताया कि , 'आर्यन और मैं इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि इमरान सर की एंट्री पर हमें क्या करना चाहिए।' तभी अचानक आर्यन ने सुझाव दिया, 'तुम गाना गाओगे।' इसके बाद दोनों ने विचार किया कि 'भीगे होंठ तेरे' या 'कहो न कहो' में से कौन सा गाना चुनना बेहतर होगा। इस पर राघव ने लास्ट में कहा 'कहो न कहो' का choose किया क्योंकि इसमें अरबी बोल थे, जो उन्हें गाने के दौरान अधिक परफॉर्म करने का मौका मिला।