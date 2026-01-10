क्या ‘धुरंधर 2’ के वजह से ‘टॉक्सिक’ और ‘आवारापन 2’ हुई पोस्टपोन, मुकेश भट्ट ने बताई वजह मची सनसनी

Mukesh Bhatt on Awarapan 2 Delay (सोर्स: x)
Mukesh Bhatt on Awarapan 2 Delay: साल 2007 की सुपरहिट फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल का इंतजार कर रहे फैंस के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर मुकेश भट्ट ने ‘Patrika.Com’ से बातचीत में 'आवारापन 2' की रिलीज डेट आगे बढ़ने की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि फिल्म को बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचाने के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है।
पिछले कई दिनों से फिल्म गलियारों में सुर्खियां थी कि 'आवारापन 2' के मेकर्स फिल्म को अप्रैल में रिलीज करने से डर रहे हैं, क्योंकि उसी समय 'धुरंधर 2' और यश की 'टॉक्सिक' जैसी बड़ी फिल्में थिएटर में दस्तक देने वाली हैं, लेकिन अब इन अफवाहों पर पलटवार करते हुए मुकेश भट्ट ने दोटूक कहा, "मैं धुरंधर 2 या टॉक्सिक जैसी फिल्मों से नहीं डरता। फिल्म को आगे बढ़ाने की वजह कुछ और ही है, ये सब अफवाहे हैं।"
साथ ही, मुकेश भट्ट ने असली वजह बताते हुए कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान लीड एक्टर इमरान हाशमी के साथ एक हादसा हो गया था। इमरान को गहरी चोट आई थी और उनकी सर्जरी भी हुई है। डॉक्टरों ने उन्हें कम-से-कम 45 दिनों तक किसी भी तरह का एक्शन सीन करने से मना किया है। चूंकि फिल्म के कई अहम एक्शन सीक्वेंस अभी शूट होने बाकी हैं, इसलिए शूटिंग रोकनी पड़ी। यही कारण है कि फिल्म अब अप्रैल के बजाय मई या जून 2025 में रिलीज की होने वाली है।
बता दें, नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए है और चर्चा है कि फिल्म में दिशा पाटनी और दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी लीड रोल में दिखाई देंगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। दरअसल, भले ही 'आवारापन 2' अब रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन मार्च और अप्रैल का महीना बॉक्स ऑफिस के लिए काफी गरमागरम रहने वाला है। आदित्य धर की 'धुरंधर 2' (19 मार्च रिलीज) और यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' के बीच धमाकेदार टक्कर देखने को मिल सकती है।
फिल्म 'आवारापन' इमरान हाशमी के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसके गानों और कहानी ने आज भी लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि फिल्म का दूसरा हिस्सा दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग