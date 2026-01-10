क्या ‘धुरंधर 2’ के वजह से ‘टॉक्सिक’ और ‘आवारापन 2’ हुई पोस्टपोन, मुकेश भट्ट ने बताई वजह मची सनसनी

बता दें, नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए है और चर्चा है कि फिल्म में दिशा पाटनी और दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी लीड रोल में दिखाई देंगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। दरअसल, भले ही 'आवारापन 2' अब रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन मार्च और अप्रैल का महीना बॉक्स ऑफिस के लिए काफी गरमागरम रहने वाला है। आदित्य धर की 'धुरंधर 2' (19 मार्च रिलीज) और यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' के बीच धमाकेदार टक्कर देखने को मिल सकती है।