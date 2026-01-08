भारत मैं आ रहा हूं… इंटरनेशनल कोलैब और Dhurandhar 2 की वापसी पर बोले Fa9LA के रैपर फ्लिपराची

Bahraini Rapper Flipperachi: साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक 'धुरंधर' का असर अभी तक दर्शकों के मन से उतरा नहीं है। फिल्म की सफलता के साथ-साथ इसका सॉग, खासकर अक्षय खन्ना की एंट्री वाला गाना Fa9LA पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है और अब इस गाने को बनाने वाले बहरीनी रैपर और प्रोड्यूसर फ्लिपराची (हुस्साम असीम) ने भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी गुडन्यूज दी है। उन्होंने ऑफिशियल पुष्टि की है कि वे जल्द ही अपना 'इंडिया टूर' शुरू करने वाले हैं।