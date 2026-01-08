भारत मैं आ रहा हूं… इंटरनेशनल कोलैब और Dhurandhar 2 की वापसी पर बोले Fa9LA के रैपर फ्लिपराची

Fa9LA के रैपर फ्लिपराची (सोर्स: X)
Bahraini Rapper Flipperachi: साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक 'धुरंधर' का असर अभी तक दर्शकों के मन से उतरा नहीं है। फिल्म की सफलता के साथ-साथ इसका सॉग, खासकर अक्षय खन्ना की एंट्री वाला गाना Fa9LA पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है और अब इस गाने को बनाने वाले बहरीनी रैपर और प्रोड्यूसर फ्लिपराची (हुस्साम असीम) ने भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी गुडन्यूज दी है। उन्होंने ऑफिशियल पुष्टि की है कि वे जल्द ही अपना 'इंडिया टूर' शुरू करने वाले हैं।
फ्लिपराची ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि भारतीय दर्शकों से मिले जबरदस्त प्यार के बाद वे भारत आकर परफॉर्म करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा, "पक्का इस टूर पर काम चल रहा है और हम जल्द ही डेट्स फाइनल करेंगे। मैं बहुत जल्द अपनी परफॉर्मेंस की तारीखों का ऐलान करने वाला हूं।" बता दें, सोशल मीडिया पर "या अखी दोस दोस" लाइन के वायरल होने के बाद से ही फैंस उन्हें भारत बुलाने की अपील कर रहे थे।
गाने की लोकप्रियता को देखते हुए फ्लिपराची ने इसके पीछे का मतलब भी समझाया और उन्होंने बताया कि "Fa9LA" बहरीन का एक स्थानीय स्लैंग है, जिसका मतलब है, 'आना, मस्ती करना, डांस करना और उस पल का आनंद लेना'। उन्होंने बताया कि ये मूल रूप से एक पार्टी ट्रैक था, लेकिन फिल्म 'धुरंधर' की प्रोडक्शन टीम ने इसे अक्षय खन्ना के रोल के लिए इतना डार्क और इंटेंस बना दिया कि ये एक आइकॉनिक बन गया।
इतना ही नहीं, भारतीय संगीत इंडस्ट्रीज में अपनी बढ़ती दिलचस्पी के बारे में बात करते हुए फ्लिपराची ने कहा कि वे भारत के हिप-हॉप सीन पर करीब से नजर रख रहे हैं और उन्होंने इशारा किया कि वे बादशाह और परम जैसे दिग्गज स्टार्स के साथ कोलेबोरेशन करना चाहते हैं। साथ ही, उन्होंने सस्पेंस बनाए रखते हुए बताया, "हो सकता है कि मैं पहले से ही कुछ ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं, लेकिन अभी ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकता।"
दरअसल, 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। अब इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' का ऐलान भी हो चुका है, जो मार्च 2026 में रिलीज होने वाली है। जब फ्लिपराची से पूछा गया कि क्या वे सीक्वल का भी हिस्सा होंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "कुछ बड़ा हो सकता है। मैं इसे सरप्राइज रखना चाहता था, लेकिन हां, कुछ न कुछ तैयारी, तो चल रही है।"
