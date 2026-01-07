अगर धुरंधर ने चौंकाया था, तो ये 3 घंटे 21 मिनट की OTT फिल्म दिमाग हिला देगी

बता दें, सीरीज में पशुपति, लक्ष्मी प्रिया, लिज्जी एंटोनी और विधार्थ जैसे बेहतरीन कलाकारों ने काम किया है और अभिनय ने कहानी में जान डाल दी है। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आईएमडीबी पर इसे 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर आप इस वीकेंड किसी रोमांचक मर्डर मिस्ट्री का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो ये सीरीज सोनी लिव (Sony LIV) पर उपलब्ध है। क्राइम और थ्रिलर पसंद करने वाले फैंस के लिए ये एक 'मस्ट-वॉच' सीरीज साबित हो सकती है।