अगर धुरंधर ने चौंकाया था, तो ये 3 घंटे 21 मिनट की OTT फिल्म दिमाग हिला देगी

Crime Thriller Series On Ott: आज के समय में दर्शकों की पसंद बदल रही है। लोग बड़े पर्दे के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी कहानियों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें सीट से अंत तक बांधे रखें। तो अगर आप भी क्राइम-थ्रिलर जॉनर के दीवाने हैं और कुछ ऐसा तलाश रहे हैं जिसे एक बार शुरू करने के बाद बीच में छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो हम आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर आए हैं।
जी हां, हम बात कर रहे हैं तमिल वेब सीरीज 'कुट्रम परिधावन- द गिल्टी वन' (Kuttram Purindhavan) की। इस सीरीज ने अपनी दमदार कहानी और सस्पेंस की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इसमें कुल 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 40 मिनट का है। इसका मतलब है कि आप इसे एक ही दिन में 'बिंज-वॉच' कर सकते हैं।
अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो, इस सीरीज की कहानी एक गांव के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सबको दहला देती हैं। कहानी में एक बुजुर्ग फार्मासिस्ट है, जो अपने बीमार नाती की जान बचाने के लिए हर वो कोशिश करता है, जो उससे हो सकता है।
इसी बीच पड़ोस में रहने वाले एक शराबी व्यक्ति की हत्या हो जाती है और उसके तुरंत बाद एक नन्ही बच्ची भी लापता हो जाती है और जैसे-जैसे पुलिस मामले की जांच शुरू करती है, उस गांव के कई राज परतों की तरह खुलने लगते हैं। हत्या और बच्ची के गायब होने के बीच क्या संबंध है? क्या फार्मासिस्ट अपने नाती को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको सीरीज के लास्ट में मिलेंगे, जिसका क्लाइमैक्स आपको हैरान करने के लिए काफी है।
बता दें, सीरीज में पशुपति, लक्ष्मी प्रिया, लिज्जी एंटोनी और विधार्थ जैसे बेहतरीन कलाकारों ने काम किया है और अभिनय ने कहानी में जान डाल दी है। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आईएमडीबी पर इसे 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर आप इस वीकेंड किसी रोमांचक मर्डर मिस्ट्री का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो ये सीरीज सोनी लिव (Sony LIV) पर उपलब्ध है। क्राइम और थ्रिलर पसंद करने वाले फैंस के लिए ये एक 'मस्ट-वॉच' सीरीज साबित हो सकती है।
