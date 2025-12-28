कॉमेडी और देशभक्ति का लगेगा तड़का…, जनवरी में OTT पर गर्दा उड़ाने आ रही हैं ये फिल्में

De De Pyaar De 2 OTT Release: साल 2025 चंद दिनों में खतम होने वाला है और नए साल 2026 का आगाज होने वाला है। नए साल में OTT लवर्स के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। जिसकी शुरुआत जनवरी से ही हो रही है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद अब अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' और फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम होने जा रही हैं। जो दर्शक इन फिल्मों को सिनेमाघरों बहुत में नहीं देख पाए थे, वे लंबे समय से इनके डिजिटल रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं।