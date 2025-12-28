28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

कॉमेडी और देशभक्ति का लगेगा तड़का…, जनवरी में OTT पर गर्दा उड़ाने आ रही हैं ये फिल्में

De De Pyaar De 2 OTT Release: साल 2026 के जनवरी महीने में ओटीटी पर कई फिल्में और वेबसीरीज रिलीज होने वाली हैं, जिनमें अजय देवगन की और फरहान अख्तर की फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि इन फिल्मों को कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 28, 2025

DDPD2 and 120 Bahadur OTT Release Date

जनवरी में OTT पर रिलीज हो रहीं हैं फिल्में। (फोटो सोर्स: IMDb)

De De Pyaar De 2 OTT Release: साल 2025 चंद दिनों में खतम होने वाला है और नए साल 2026 का आगाज होने वाला है। नए साल में OTT लवर्स के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। जिसकी शुरुआत जनवरी से ही हो रही है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद अब अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' और फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम होने जा रही हैं। जो दर्शक इन फिल्मों को सिनेमाघरों बहुत में नहीं देख पाए थे, वे लंबे समय से इनके डिजिटल रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं।

‘दे दे प्यार दे 2’ की ओटीटी रिलीज डेट (De De Pyar 2 OTT Release Date)

14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, रिपोर्ट्स के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' का डिजिटल प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 जनवरी 2026 को किया जाएगा। साल 2019 में आई हिट फिल्म 'दे दे प्यार दे' के इस सीक्वल ने रोमांस, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था।

‘120 बहादुर’ की ओटीटी रिलीज डेट (120 Bahadur OTT Release Date)

रिपोर्ट्स के अनुसार, 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' अब 16 जनवरी 2025 से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। यह फिल्म साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावना पर आधारित है, जिसमें फरहान अख्तर ने मुख्य भूमिका निभाई है।

2025 में कैसा रहा 'दे प्यार दे 2' और '120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दे प्यार दे 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 111.71 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन किया, जो कि इसके एस्टीमेट बजट 100 करोड़ रुपये के मुकाबले थोड़ा ही ज्यादा है, इसलिए फिल्म को एवरेज का टैग मिला। फिल्म ने अपने पहले पार्ट 'दे दे प्यार दे' की तुलना में भी कम कमाई की। दर्शकों और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। वहीं, '120 बहादुर' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 23.60 करोड़ रुपये की कमाई की, लेकिन दर्शकों और क्रिटिक्स ने फिल्म के टेक्निकल पक्ष, एक्टिंग, फिल्म में दिखाए गए सेंटीमेंट्स के साथ ही देशभक्ति की भावना को काफी सराहा।

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये फिल्में OTT पर रिलीज होती हैं तो दर्शक इनको कैसा रेस्पॉन्स देते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि फिल्में बॉक्स आफिस पर अच्छा नहीं कर पातीं, पर ओटीटी पर रिलीज होने के बाद ट्रेंड करतीं हैं और दर्शकों को पसंद भी आती हैं।

ये भी पढ़ें

ना बजट था, ना उम्मीदें, कर्ज उतारने के लिए बनी ‘डॉन’ ने 47 साल पहले रचा था इतिहास
मनोरंजन
Don Movie

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

28 Dec 2025 06:37 pm

Hindi News / Entertainment / कॉमेडी और देशभक्ति का लगेगा तड़का…, जनवरी में OTT पर गर्दा उड़ाने आ रही हैं ये फिल्में

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फोटो संग सात फेरे… नाम का लगाती थी सिंदूर, फिल्म के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते डायरेक्टर

Rajesh Khanna Birth Anniversary
बॉलीवुड

मैं बस रो रहा था… इससे कभी आगे नहीं जा पाया; 25 साल बाद करण जौहर का खुलासा

Karan Johar emotional moments
बॉलीवुड

अगर केक खराब है तो अर्पिता लाई है… सलमान खान ने अर्पिता को किया ट्रोल, मां पर लुटाया प्यार

Salman Khan And Arpita
बॉलीवुड

सलमान ‘बैड बॉय’ और शाहरुख ‘जेंटलमैन’… अरशद वारसी ने ये क्या कह दिया?

Arshad Warsi Latest News
बॉलीवुड

हर महीने भर्ती होना पड़ता था… ‘बिग बॉस 19’ फेम मालती चाहर ने अपने परिवार से मिली तकलीफों पर तोड़ी चुप्पी

'Bigg Boss 19' fame Malti Chahar
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.