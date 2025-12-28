कॉमेडी और देशभक्ति का लगेगा तड़का…, जनवरी में OTT पर गर्दा उड़ाने आ रही हैं ये फिल्में

जनवरी में OTT पर रिलीज हो रहीं हैं फिल्में। (फोटो सोर्स: IMDb)
De De Pyaar De 2 OTT Release: साल 2025 चंद दिनों में खतम होने वाला है और नए साल 2026 का आगाज होने वाला है। नए साल में OTT लवर्स के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। जिसकी शुरुआत जनवरी से ही हो रही है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद अब अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' और फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम होने जा रही हैं। जो दर्शक इन फिल्मों को सिनेमाघरों बहुत में नहीं देख पाए थे, वे लंबे समय से इनके डिजिटल रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं।
14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, रिपोर्ट्स के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' का डिजिटल प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 जनवरी 2026 को किया जाएगा। साल 2019 में आई हिट फिल्म 'दे दे प्यार दे' के इस सीक्वल ने रोमांस, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' अब 16 जनवरी 2025 से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। यह फिल्म साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावना पर आधारित है, जिसमें फरहान अख्तर ने मुख्य भूमिका निभाई है।
'दे प्यार दे 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 111.71 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन किया, जो कि इसके एस्टीमेट बजट 100 करोड़ रुपये के मुकाबले थोड़ा ही ज्यादा है, इसलिए फिल्म को एवरेज का टैग मिला। फिल्म ने अपने पहले पार्ट 'दे दे प्यार दे' की तुलना में भी कम कमाई की। दर्शकों और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। वहीं, '120 बहादुर' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 23.60 करोड़ रुपये की कमाई की, लेकिन दर्शकों और क्रिटिक्स ने फिल्म के टेक्निकल पक्ष, एक्टिंग, फिल्म में दिखाए गए सेंटीमेंट्स के साथ ही देशभक्ति की भावना को काफी सराहा।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये फिल्में OTT पर रिलीज होती हैं तो दर्शक इनको कैसा रेस्पॉन्स देते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि फिल्में बॉक्स आफिस पर अच्छा नहीं कर पातीं, पर ओटीटी पर रिलीज होने के बाद ट्रेंड करतीं हैं और दर्शकों को पसंद भी आती हैं।
