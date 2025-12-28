ना बजट था, ना उम्मीदें, कर्ज उतारने के लिए बनी ‘डॉन’ ने 47 साल पहले रचा था इतिहास

गीतकार समीर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, 'खइके पान बनारस वाला सॉन्ग 'डॉन' के लिए लिखा ही नहीं गया था। इस गाने को देव आनंद की फिल्म बनारसी बाबू (1973) के लिए लिखा गया था। लेकिन देव आनंद को ये गाना पसंद नहीं आया और बाद में इसे डॉन फिल्म में शामिल किया गया… मैं किशोर कुमार को देखने के लिए स्टूडियो पर गया था। लुंगी और पैर में चप्पल डाले आए थे। उन्होंने 'भंग का रंग जमा हो चकाचक' शेर सुनते ही कलम रख दी थी। कहा था कि 'चकाचक' क्या है? शेर खत्म हुआ और मुखड़ा आया 'खइके पान बनारस वाला'। इस पर उन्होंने कहा कि वो 'खइके' की जगह 'खाके' गाएंगे। मेरे पिता ने उनसे मिन्नतें कीं और कहा कि ये शब्द उनकी संस्कृति और भाषा का हिस्सा हैं और इनके बिना गाना असली नहीं लगेगा। फिर किशोर ने पान खाया और पीकदान मंगवाया और कहा कि मैं सिर्फ एक ही टेक दूंगा। और एक बार जब उन्होंने टेक दिया तो ऐसा लगा जैसे यह किशोर नहीं बल्कि बनारस की गलियों में पला-बढ़ा कोई लड़का है।'