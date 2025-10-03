तबेले में शूट हुआ था ये सुपरहिट गाना, फिल्म ने रचा था इतिहास

अमिताभ बच्चन का फिल्म डॉन से एक सीन
Bollywood Song: 48 साल पहले आया वो गाना जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। इस गाने को सुनकर आज भी लोग उतने ही खुश होते हैं जितने पहले हुए थे। इस गाने ने अमिताभ बच्चन को एक अलग ही पहचान दिलाई थी, लेकिन प्रोड्यूर्स के पास जगह न होने की वजह से और समय कम होने के कारण इसे भैंस के तबेले में शूट किया गया था और महज 3 घंटे में ही बिग बी ने इसे खत्म भी कर दिया था। हम बात कर रहे आइकॉनिक सॉन्ग 'घई के पान बनारस वाला' की। जी हां! फिल्म डॉन का ये गाना तबेले में शूट किया गया था।
फिल्म डॉन साल 1977 में आई थी और इसके गाने को लेकर मेकर्स काफी परेशान हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये गाना कहां शूट किया जाए। जब बात आगे बड़ी तो एक ने कहा कि ये भैया टाइप गाना है इसके लिए अब कहां और कैसे सेट बनाया जाए इतनी जल्दी ये सब नहीं हो पाएगा। तब फैसला किया गया कि एक पास में भैंस का तबेला है वहां शूट कर सकते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन को खड़ा करते हैं और ये गाना पूरा करवाते हैं।
मेकर्स ने जो सोचा था वही हुआ, अमिताभ बच्चन ने महज 3 घंटे के अंदर ही उस गाने को पूरा शूट करके खत्म कर दिया था, और उस गाने ने रिलीज के बाद इतिहास रच दिया। साथ ही उस गाने में असली किरदार भी थे, जो तबेले में काम करने वाले थे उन्होंने डांस किया था। अगर आपने भी ये गाना देखा होगा तो याद होगा उसमें एक मोटे पेट का आदमी अमिताभ बच्चन के साथ डांस करता है वह वही इंसान था। डायरेक्टर ने बताया कि क्योंकि वहां सब यूपी के लोग थे और उन्हें मालूम था कि कैसे एक महफिल में रंग जमाया जाता है।
फिल्म डॉन हिंदी सिनेमा की क्लासिक और कल्ट फिल्मों में से एक है। जब बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आई तो कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद ऐसी चली की इस फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई के साथ-साथ कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग