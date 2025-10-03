तबेले में शूट हुआ था ये सुपरहिट गाना, फिल्म ने रचा था इतिहास

मेकर्स ने जो सोचा था वही हुआ, अमिताभ बच्चन ने महज 3 घंटे के अंदर ही उस गाने को पूरा शूट करके खत्म कर दिया था, और उस गाने ने रिलीज के बाद इतिहास रच दिया। साथ ही उस गाने में असली किरदार भी थे, जो तबेले में काम करने वाले थे उन्होंने डांस किया था। अगर आपने भी ये गाना देखा होगा तो याद होगा उसमें एक मोटे पेट का आदमी अमिताभ बच्चन के साथ डांस करता है वह वही इंसान था। डायरेक्टर ने बताया कि क्योंकि वहां सब यूपी के लोग थे और उन्हें मालूम था कि कैसे एक महफिल में रंग जमाया जाता है।