‘निर्वस्त्र वीडियो शूट की कोशिश…’ फेमस एक्ट्रेस पर नौकरानी ने लगाए गंभीर आरोप, FIR कराई दर्ज

एक्ट्रेस डिंपल हयानी और उनके पति डेविड
Actress Dimple Hayathi, Husband Charged: खूबसूरत और सक्सेसफुल एक्ट्रेस डिंपल हयाती मुश्किल में फंस गई हैं। उनके घर में काम करने वाली नौकरानी ने ही एक्ट्रेस पर केस दर्ज कराया है। नौकरानी ने डिंपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका उत्पीड़न होता था। उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाता था। ऐसे में हैदराबाद पुलिस ने एक्ट्रेस और उनके पति डेविड के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है।
सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि पीड़िता का नाम प्रियंका बीबर है, जो 22 साल की है और ओडिशा की रहने वाली है। प्रियंका ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह एक कंपनी के जरिए काम की तलाश में 22 सितंबर को ओडिशा के रायगढ़ जिले से हैदराबाद आई थी। ऐसे में उन्हें डिंपल हयाती के घर नौकरानी के तौर पर नौकरी मिल गई थी, लेकिन जिस दिन ने उन्होंने काम शुरू किया था उसी दिन से उन्हें रोज अपमानित किया जा रहा था। ठीक से खाना नहीं दिया गया, गालियां दी गईं और अपमानजनक टिप्पणी भी की जा रही थी। नौकरानी के मुताबिक, कपल ने उससे यह तक कहा कि तुम्हारी जिंदगी मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है।
नौकरानी ने आगे बताया, "29 सितंबर को कथित तौर पर मेरे और उनके बीच विवाद हो गया था। डिंपल और डेविड दोनों ने मेरे साथ बतमीजी की और मेरे माता-पिता को मारने की धमकी भी दी। जब मैंने झगड़े को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो डेविड ने मेरा फोन छीन लिया, उसे तोड़ दिया और मुझ पर हमला करने की कोशिश की।"
नौकरानी प्रियंका ने आगे यह भी दावा किया कि हाथापाई के दौरान उनके कपड़े तक फट गए थे। साथ ही आरोप लगाया कि उसका निर्वस्त्र वीडियो बनाने का भी प्रयास किया गया था। नौकरानी किसी तरह अपने एजेंट की मदद से पुलिस के पास पहुंची और बाल-बाल बच गई।
नौकरानी की शिकायत के आधार पर, फिल्मनगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 79, 351 (2) और 324 (2) के तहत डिंपल हयाती और उनके पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल, इस मामले पर एक्ट्रेस या उनके पति की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।
डिंपल हयाती की बात करें, तो उन्होंने 2017 में तेलुगु फिल्म 'गल्फ' से एक्टिंग डेब्यू किया था। वह आनंद एल राय की फिल्म 'अतरंगी रे' में भी नजर आई थीं। इसमें उन्होंने धनुष की पूर्व मंगेतर मंदाकिनी का रोल प्ले किया था। इसके अलावा डिंपल ने 'देवी 2', 'खिलाड़ी', 'यूरेका', Ramabanam और Veeramae Vaagai Soodum जैसी फिल्मों में भी काम किया है और उनकी एक्टिंग को लोग बेहद पसंद करते हैं और उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि यह सब सच कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि डिंपल हयाती पहले भी विवादों में रह चुकी हैं। साल 2023 में उन पर एक आईपीएस अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मारने का आरोप लगा था।
