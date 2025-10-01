‘निर्वस्त्र वीडियो शूट की कोशिश…’ फेमस एक्ट्रेस पर नौकरानी ने लगाए गंभीर आरोप, FIR कराई दर्ज

सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि पीड़िता का नाम प्रियंका बीबर है, जो 22 साल की है और ओडिशा की रहने वाली है। प्रियंका ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह एक कंपनी के जरिए काम की तलाश में 22 सितंबर को ओडिशा के रायगढ़ जिले से हैदराबाद आई थी। ऐसे में उन्हें डिंपल हयाती के घर नौकरानी के तौर पर नौकरी मिल गई थी, लेकिन जिस दिन ने उन्होंने काम शुरू किया था उसी दिन से उन्हें रोज अपमानित किया जा रहा था। ठीक से खाना नहीं दिया गया, गालियां दी गईं और अपमानजनक टिप्पणी भी की जा रही थी। नौकरानी के मुताबिक, कपल ने उससे यह तक कहा कि तुम्हारी जिंदगी मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है।