थलपति विजय की आखिरी फिल्म बनी ‘जी का जंजाल’, आखिर क्यों रिलीज पर लगी रोक?

दरअसल, जब चेयरपर्सन ने फिल्म के सर्टिफिकेट को कुछ कट्स के बाद जारी करने की सिफारिश की थी, तो यह अधिकार स्वत ही समाप्त हो गया था। इसके बाद, फिल्म के निर्माताओं ने कोर्ट से मांग की कि बिना और देरी किए, फिल्म का सर्टिफिकेट तुरंत जारी किया जाए। लेकिन अब इस फैसले को चुनौती दी गई है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दलील यह दी जा रही है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। साथ ही, किसी भी सर्टिफिकेट के फैसले पर पुनः समीक्षा की संभावना बनी रहनी चाहिए। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं तय की है, लेकिन इस कदम से फिल्म की रिलीज को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।