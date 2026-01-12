12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

थलपति विजय की आखिरी फिल्म बनी ‘जी का जंजाल’, आखिर क्यों रिलीज पर लगी रोक?

Thalapathy Vijay Last Movie Controversy: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय के जीवन की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' पर संकट के बादल छाए हुए हैं। रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 12, 2026

Thalapathy Vijay Jana Nayagan Movie Controversy

थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' पर छाए संकट के बादल (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Thalapathy Vijay Jana Nayagan Movie Controversy: सुप्रीम कोर्ट में थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' पर उठे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। जी हां, अब इस फिल्म की रिलीज को लेकर संकट के बादल छा गए हैं। फिल्म बुरी तरह कानूनी पचड़े में फंस चुकी है।

थलपति विजय के करियर की आखिरी फिल्म 'जन नायकन'

'जन नायकन' को थलपति विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इस फिल्म को लेकर विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले ही कई बार फिल्म की रिलीज टल चुकी है। एक ओर जहां फिल्म को लेकर फैंस के दिलों में उम्मीदें थीं। वहीं दूसरी ओर कानूनी पेंच ने उसे पर्दे पर आने से रोक लिया। क्या यह विवाद थलपति विजय के करियर का सबसे बड़ा 'जंजाल' बन जाएगा? चलिए जानते हैं।

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट में थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को लेकर विवाद और भी गहरा गया है। इस फिल्म का सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर लंबे समय से मामला उलझा हुआ था। बताया जा रहा है, अब यह केस मद्रास हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

पिछले हफ्ते, मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था, तब कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के चेयरपर्सन का यह अधिकार नहीं है कि वह फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजें।

दरअसल, जब चेयरपर्सन ने फिल्म के सर्टिफिकेट को कुछ कट्स के बाद जारी करने की सिफारिश की थी, तो यह अधिकार स्वत ही समाप्त हो गया था। इसके बाद, फिल्म के निर्माताओं ने कोर्ट से मांग की कि बिना और देरी किए, फिल्म का सर्टिफिकेट तुरंत जारी किया जाए। लेकिन अब इस फैसले को चुनौती दी गई है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दलील यह दी जा रही है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। साथ ही, किसी भी सर्टिफिकेट के फैसले पर पुनः समीक्षा की संभावना बनी रहनी चाहिए। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं तय की है, लेकिन इस कदम से फिल्म की रिलीज को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सीबीएफसी के एक सदस्य ने फिल्म के सर्टिफिकेट पर आपत्ति जताई और कहा कि फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने से पहले उसकी आपत्तियों को ध्यान में नहीं लिया गया। इसके बाद फिल्म रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजी गई, इसी वजह से फिल्म की रिलीज लगातार टलती रही। फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि यह सब केवल एक शिकायत के आधार पर हो रहा है, फिल्म को किसी तीसरे पक्ष को दिखाए बिना इसे रोकना गलत है।

अब, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की चुनौती ने फिल्म के रिलीज के रास्ते में नई अड़चन पैदा कर दी है। निर्माताओं का कहना है कि यदि फिल्म की रिलीज में और देरी होती है तो इससे न केवल उनकी योजनाओं पर असर पड़ेगा, बल्कि दर्शकों की उत्सुकता भी प्रभावित होगी। वे यह भी कहते हैं कि फिल्म में जो मामूली कट्स की सिफारिश की गई थीं, उन्हें पूरा कर लिया गया है और अब फिल्म को रिलीज करना ही सही होगा।

थलपति विजय के साथ पूजा हेगड़े मचाएंगी धमाल

बता दें फिल्म 'जन नायकन' को केवीएन प्रोडक्शंस ने बनाया है और इसका निर्देशन एच. विनोथ ने किया है। इस फिल्म में थलपति विजय के साथ पूजा हेगड़े और ममिता बैजू भी प्रमुख रोल में हैं। फिल्म को लेकर निर्माता बहुत बड़े प्लान बना रहे थे। उनका कहना है कि इसे 22 देशों में, चार अलग-अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी पहले ही शुरू हो चुकी थी, दर्शक इसे देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। इसके बावजूद, रिलीज को लेकर कानूनी पेंचों की वजह से स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

साढ़े तीन घंटे भी थिएटर में बैठने को तैयार हैं दर्शक! शर्त बात एक ही है… मेकर्स को करना होगा ये काम
बॉलीवुड
Long Runtime Movies

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

tollywood

Published on:

12 Jan 2026 02:25 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / थलपति विजय की आखिरी फिल्म बनी ‘जी का जंजाल’, आखिर क्यों रिलीज पर लगी रोक?

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विजय देवरकोंडा का छलका दर्द, सामने आई ये बड़ी वजह

Vijay Deverakonda
टॉलीवुड

Box Office Worldwide: पहले ही दिन प्रभास की ‘द राजा साब’ का बजा डंका, 100 करोड़ी हुई फिल्म?

The Raja Saab Worldwide Box Office Collection Day 1 prabhas film entry 100 crore club beat dhurandhar
टॉलीवुड

कब्रिस्तान में खूनी खेल… उड़े चिथड़े, ‘Toxic’ के टीजर ने काटा गदर, यश का भौकाल बरकरार

Yash Movie: Toxic Teaser Out
टॉलीवुड

KGF Star Yash: घर से भागा, जेब खाली… फिर भी बन गया मेगास्टार; जानिए कैसे?

KGF Star Yash Birthday
टॉलीवुड

Kannan Pattambi: किडनी की समस्या जूझ रहे थे फेमस एक्टर, 62 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा…

Kannan Pattambi
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.