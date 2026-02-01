पिता बनने के बाद गुस्से से लाल क्यों हुए राम चरण, बेटी को गोद में उठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल, वीडियो वायरल

Ram Charan Mobbed By Crowd: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण के लिए खुशियों का पल उस समय तनाव में बदल गया, जब वो अपनी पत्नी उपासना कोनिडेला और नवजात जुड़वा बच्चों से मिलने हैदराबाद के एक अस्पताल पहुंचे। अपने साथ दो साल की बेटी क्लिन कारा को गोद में लिए राम चरण जैसे ही अस्पताल परिसर में पहुंचे, वहां मौजूद प्रशंसकों की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ये नजारा कैमरों में कैद हो गया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।