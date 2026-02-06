एक्सीडेंट करके भागा था एक्टर, FIR दर्ज के बाद आया सामने, हादसे का CCTV फुटेज देख डरे लोग

शुक्रवार को जब 70 साल के एक्टर पुलिस के सामने पेश हुए, तो उन्होंने मौके से भागने की वजह बताई। पत्रकारों से बात करते हुए राजू भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, "हादसे के बाद मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैं सड़क पार करने के लिए गाड़ी धीरे ही चला रहा था, तभी बाइक ने टक्कर मार दी। मैंने गिरने की आवाज सुनी, लेकिन डर के मारे घर चला गया। वहां पहुंचने के बाद मैंने एक परिचित को फोन कर एम्बुलेंस का इंतजाम करने को कहा था।"