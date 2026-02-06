6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

ड्रग्स केस में एक्ट्रेस अंजू हुई गिरफ्तार, इन 8 लोगों के नाम भी आए सामने

Anju Krishna Arrested: ड्रग्स केस में एक्ट्रेस अंजू को पुलिस ने अरेस्ट किया है। साथ ही पुलिस ने जाल बिछाकर अन्य लोगों को भी पकड़ा है। अब एक्ट्रेस समेत सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 06, 2026

ड्रग्स केस में एक्ट्रेस अंजू को पुलिस ने अरेस्ट किया है। साथ ही पुलिस ने जाल बिछाकर अन्य लोगों को भी पकड़ा है। अब एक्ट्रेस समेत सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

एक्ट्रेस अंजू कृष्णा हुई अरेस्ट

Anju Krishna Arrested: फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। तमिल की जानी-मानी एक्ट्रेस अंजू कृष्णा को ड्रग्स रखने और उसकी खरीद-फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एंटी-नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट (ANIU) ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंजू के साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर और 6 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद से ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है।

एक्ट्रेस अंजू को किया ड्रग्स केस में गिरफ्तार (Actress Anju Krishna arrested in drug case)

इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एंटी-नारकोटिक्स टीम के इंस्पेक्टर जॉनी चेल्लाप्पा ने नेसापक्कम के रहने वाले विग्नेशवरन को शक के आधार पर पकड़ा था। पूछताछ के दौरान उसने वेंकटेश कुमार नाम के एक शख्स का नाम लिया। पुलिस ने वेंकटेश को रंगे हाथों पकड़ने का जाल बिछाया। पुलिस का एक जवान 'फर्जी ग्राहक' बनकर वेंकटेश के पास पहुंचा और ड्रग्स का सौदा किया। जैसे ही वेंकटेश अपनी कार के साथ वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया और फिर तलाशी के दौरान उसकी गाड़ी से बैन हो रखे नशीले पदार्थ बरामद किए।

अंजू के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर का ना भी आया सामने (Anju Krishna Police seize meth and ganja)

वेंकटेश से जब कड़ी पूछताछ हुई, तो उसने इस काले कारोबार में शामिल अन्य लोगों के नाम उगल दिए। इसमें तमिल एक्ट्रेस अंजू कृष्णा और असिस्टेंट डायरेक्टर विंसी निवेथा का नाम सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने इनके पास से 6 ग्राम मेथम्फेटामाइन, 7 ग्राम ओजी गांजा, 15 ग्राम साधारण गांजा, स्मोकिंग बोंग, ड्रग स्टाम्प और 9 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

कौन हैं अंजू कृष्णा और विंसी? (Who is Anju Krishna)

अंजू कृष्णा तमिल और मलयालम सिनेमा का एक चर्चित चेहरा रही हैं। उन्हें खासकर तमिल फिल्म ‘वेल्लीमलाई’ के लिए जाना जाता है। वहीं, विंसी निवेथा ने तमिल फिल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया है। हालांकि, बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से दोनों के पास ज्यादा काम नहीं था और वह इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट के तार इंडस्ट्री के कुछ और बड़े नामों से भी जुड़े हैं या नहीं।

ये भी पढ़ें

ऐश्वर्या राय की पोस्ट पर फैंस ने लिए चुटकी, अभिषेक को करना था विश, फैंस बोले- ये कौन है?
बॉलीवुड
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Updated on:

06 Feb 2026 10:46 am

Published on:

06 Feb 2026 10:26 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ड्रग्स केस में एक्ट्रेस अंजू हुई गिरफ्तार, इन 8 लोगों के नाम भी आए सामने

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Jaya Vahini Death: फेमस एक्ट्रेस की हुई मौत, ब्रेस्ट कैंसर से हारी जंग, इंडस्ट्री में शोक की लहर

इंडस्ट्री से दुखद खबर आई है। फेमस एक्ट्रेस जया वहिनी का निधन हो गया है। वह काफी समय से कैंसर से जूझ रही थीं और लाख कोशिशों के बाद डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था और अब उनका निधन हो गया।
टॉलीवुड

उदयपुर पैलेस से नया वीडियो हुआ LEAK, रश्मिका और विजय की शादी को लेकर चर्चा हुई तेज

Udaipur palace inside new video leaked amid Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Wedding Rumors
टॉलीवुड

पिता बनने के बाद गुस्से से लाल क्यों हुए राम चरण, बेटी को गोद में उठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल, वीडियो वायरल

Ram Charan Mobbed By Crowd
टॉलीवुड

वो मुझे अलग कमरे में ले गया…ऐश्वर्या की बॉडी को लेकर फोटोग्राफर ने रखी गंदी डिमांड, बोलीं- मैं अंदर तक हिल गई

Aishwarya Rajesh Shocking Revelation
टॉलीवुड

प्रभास की 400 करोड़ी फिल्म हो सकती है दशहरे पर रिलीज, मिथुन बने हैं जिसमें खूंखार विलेन

Prabhas New Movie Fauji To Hit Screens For Dussehra and Mithun Chakraborty villain in this film
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.