ड्रग्स केस में एक्ट्रेस अंजू हुई गिरफ्तार, इन 8 लोगों के नाम भी आए सामने

वेंकटेश से जब कड़ी पूछताछ हुई, तो उसने इस काले कारोबार में शामिल अन्य लोगों के नाम उगल दिए। इसमें तमिल एक्ट्रेस अंजू कृष्णा और असिस्टेंट डायरेक्टर विंसी निवेथा का नाम सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।



'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने इनके पास से 6 ग्राम मेथम्फेटामाइन, 7 ग्राम ओजी गांजा, 15 ग्राम साधारण गांजा, स्मोकिंग बोंग, ड्रग स्टाम्प और 9 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।