उदयपुर पैलेस से नया वीडियो हुआ LEAK, रश्मिका और विजय की शादी को लेकर चर्चा हुई तेज

बता दें, अब तक रश्मिका या विजय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कपल 26 फरवरी को शादी करेगा, जबकि कुछ सूत्रों का कहना है कि दोनों पहले ही अक्टूबर 2025 में विजय के हैदराबाद वाले घर पर सगाई कर चुके हैं।



बता दें कि साल 2018 में आई फिल्म 'गीता गोविंदम' और 2019 की 'डियर कॉमरेड' के बाद से ही इन दोनों का नाम जोड़ा जा रहा है। फैंस इन्हें 'ViRosh' के नाम से बुलाते हैं। हालांकि दोनों हमेशा एक-दूसरे को 'सिर्फ अच्छा दोस्त' बताते आए हैं, लेकिन उदयपुर की इन तैयारियों ने अब कुछ और ही कहानी बयां करना शुरू कर दिया है। फिलहाल फैंस को अब बस उस एक आधिकारिक तस्वीर या बयान का इंतजार है जो इस राज से पर्दा उठा सके।