प्रभास की 400 करोड़ी फिल्म हो सकती है दशहरे पर रिलीज, मिथुन बने हैं जिसमें खूंखार विलेन

डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार, प्रभास और फिल्म के मेकर्स ‘फौजी’ को दशहरे की लंबी छुट्टियों के दौरान रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल उस समय किसी और बड़ी बॉलीवुड या साउथ फिल्म की रिलीज का ऐलान नहीं हुआ है, जिसका सीधा फायदा प्रभास को मिल सकता है। प्रभास ने इस फिल्म के लिए अपनी कॉल शीट्स तब तक के लिए दे दी हैं, जब तक पूरा काम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। मेकर्स फिल्म के वीएफएक्स (VFX) और कहानी पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, ताकि दर्शकों को एक विश्वस्तरीय अनुभव मिल सके।