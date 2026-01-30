30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

प्रभास की 400 करोड़ी फिल्म हो सकती है दशहरे पर रिलीज, मिथुन बने हैं जिसमें खूंखार विलेन

Prabhas New Movie: प्रभास अब अपनी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट से बाहर आना चाहते हैं। ऐसे में उनकी नई फिल्म फौजी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे सुनकर फैंस एक्साइटेड हो गए हैं। फिल्म कब फ्लोर पर आ सकती है आइये जानते हैं...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 30, 2026

Prabhas New Movie Fauji To Hit Screens For Dussehra and Mithun Chakraborty villain in this film

प्रभास की नई फिल्म को लेकर आई ये बड़ी अपडेट

Prabhas New Movie: साउथ के 'रेबेल स्टार' प्रभास के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भले ही उनकी पिछली फिल्म ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक कमाल न कर पाई हो और 200 करोड़ कमाने के बाद भी फ्लॉप की श्रेणी में रही हो, लेकिन प्रभास अब एक बड़े धमाके की तैयारी में हैं। ताजा अपडेट के अनुसार, प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'फौजी' की रिलीज डेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फैंस जिसे सुनकर बेहद खुश हो रहे हैं।

प्रभास की फिल्म फौजी हो सकती है दशहरे पर रिलीज (Prabhas New Movie Fauji To Hit Screens For Dussehra)

डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार, प्रभास और फिल्म के मेकर्स ‘फौजी’ को दशहरे की लंबी छुट्टियों के दौरान रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल उस समय किसी और बड़ी बॉलीवुड या साउथ फिल्म की रिलीज का ऐलान नहीं हुआ है, जिसका सीधा फायदा प्रभास को मिल सकता है। प्रभास ने इस फिल्म के लिए अपनी कॉल शीट्स तब तक के लिए दे दी हैं, जब तक पूरा काम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। मेकर्स फिल्म के वीएफएक्स (VFX) और कहानी पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, ताकि दर्शकों को एक विश्वस्तरीय अनुभव मिल सके।

मिथुन चक्रवर्ती और प्रभास की होगी टक्कर (Mithun Chakraborty villain in Prabhas New Movie)

इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट इसका विलेन होने वाला है। चर्चा है कि बॉलीवुड के 'डिस्को डांसर' मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में प्रभास के सामने एक बेहद खूंखार विलेन के तौर पर नजर आएंगे। फिल्म की कहानी आजादी से पहले के दौर पर आधारित है, जिसमें प्रभास एक इंटेंस जासूस (Spy) की भूमिका निभा रहे हैं। 'सीता रामम' जैसी खूबसूरत फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर हनु राघवपुडी इस बार प्रभास को एक लार्जर-दैन-लाइफ अवतार में पेश करने की तैयारी में हैं।

'स्पिरिट' से पहले आएगी 'फौजी'

दिलचस्प बात यह है कि प्रभास ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘स्पिरिट’ को अभी थोड़ा बैकफुट पर रखा है और उनका पूरा फोकस ‘फौजी’ को जल्द से जल्द पूरा करने पर है। मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम युद्धस्तर पर एक साथ चल रहा है।

प्रभास के लिए यह फिल्म काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि 'द राजा साब' के फ्लॉप होने के बाद उन्हें एक बड़ी हिट की सख्त जरूरत है। हॉरर-कॉमेडी के बाद अब प्रभास एक सीरियस और एक्शन पैक्ड पीरियड ड्रामा के साथ वापसी कर रहे हैं। दशहरे के मौके पर अगर यह फिल्म रिलीज होती है, तो यह बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना सकती है।

ये भी पढ़ें

Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने 7 दिनों में किए 10 रिकॉर्ड ध्वस्त, जानें 1 हफ्ते में कितना हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Collection Day 7 sunny deol movie one week break 10 record in theatre

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

30 Jan 2026 11:54 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / प्रभास की 400 करोड़ी फिल्म हो सकती है दशहरे पर रिलीज, मिथुन बने हैं जिसमें खूंखार विलेन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फेमस एक्टर की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, नशे की हालत में कई गाड़ियों को टक्कर मारने का आरोप

Actor Arrested In Drink And Drive Case
टॉलीवुड

‘गांधी टॉक्स’ में विजय सेतुपति का भौकाल, धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज

Gnadhi Talks Trailer Release
टॉलीवुड

फेमस एक्ट्रेस के पति पर चाकू-रॉड से हमला, हॉस्पिटल से अभिनेत्री का रोते हुए बयान आया सामने

Actress Kavya gowda and her Husband Attacked by relatives with Knife &amp; Rods In Bengaluru as Family Dispute
टॉलीवुड

बॉबी देओल की फिल्म को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ‘जन नायकन’ ही नहीं, इन फिल्मों को लेकर भी हो चुका बवाल

Jan Nayagan Row
टॉलीवुड

Root: ‘रूट’ का धमाकेदार फर्स्ट लुक आउट, सीरियस मोड में नजर आए अपारशक्ति खुराना

Root
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.