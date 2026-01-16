‘एनिमल’ के बाद प्रभास संग तृप्ति डिमरी करेंगी रोमांस, मोस्ट–अवेटेड फिल्म की रिलीज डेट आउट

संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘स्पिरिट’ काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई थी और अब आखिरकार इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने आज, शुक्रवार को एक पोस्टर शेयर करते हुए ऑफिशियल तौर पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस की है। ‘स्पिरिट’ 5 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे पहले 1 जनवरी को संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म से प्रभास और तृप्ति डिमरी का एक पोस्टर जारी किया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है।