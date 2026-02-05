जेल में बंद विक्रम भट्ट पर टूटा मुसीबत का पहाड़, 30 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद अब लगा एक और बड़ा आरोप

पराग की शिकायत ने इस मामले में और पेचीदगियां जोड़ दी हैं क्योंकि इससे ये सवाल उठता है कि किस तरह से प्रोडक्शन फंड का प्रबंधन और पारदर्शिता बनी रहती है। भट्ट परिवार के खिलाफ चल रही जांच में अब आर्थिक लेन‑देन और बकाया भुगतान का भी रिकार्ड खंगाला जा सकता है। हांलाकि, विक्रम भट्ट या उनकी टीम की ओर से इस नए आरोप पर कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आई है। दरअसल, ये मामला अब न सिर्फ धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों का है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में वित्तीय जवाबदेही और स्टार्स‑क्रू के हक के सवालों पर भी नई बहस छिड़ती दिख रही है। जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जारी है।