जीनत अमान ने धर्मेंद्र संग वायरल सीन दिखाकर बॉलीवुड के ईव-टीजिंग कल्चर पर तोड़ी चुप्पी

साथ ही, जीनत ने ये भी सवाल उठाया कि क्या फिल्मी परदे पर एक्ट्रेस की स्थिति पिछले कुछ सालों में सचमुच बदल गई है। उनके मुताबिक, इन 2 फिल्मों के बीच का फर्क दर्शाती है कि परंपरागत ढांचे में अब कुछ मोड़ आए हैं। जहां पहले पुरुष अधिक आक्रामक दिखते थे, तो वहीं अब महिलाओं के किरदारों में भी आक्रामकता और पहल करने का स्थान दिखने लगा है। वे बताती हैं कि उनके किरदार बरखा में एक तरह की बेबाकी और आगे आने वाली प्रवृत्ति दिखती है, जबकि पुरुष किरदार अपेक्षाकृत ज्यों के त्यों चिड़चिड़े और अनिच्छुक दिखते हैं।