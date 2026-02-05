अजित पवार की मौत के बाद सामने आया वीडियो, रेखा के सामने अमिताभ को लेकर किया था बड़ा खुलासा

अजित पवार यहीं नहीं रुके, उन्होंने रेखा की तरफ देखते हुए आगे कहा, "और मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस रेखा जी हैं।" रेखा ने जैसे ही अजित पवार के ये शब्द सुने वह शरमा गईं। अजित पवार ने आगे अपनी पसंदीदा फिल्मों का जिक्र करते हुए 'मुकद्दर का सिकंदर' और 'घर' जैसी कालजयी फिल्मों का नाम लिया। अजित पवार की यह बेबाकी सुनकर रेखा भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाईं। सोशल मीडिया पर फैंस इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अजित दादा न सिर्फ एक कड़क नेता थे, बल्कि कला और सिनेमा के भी बड़े पारखी थे।