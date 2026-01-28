अजित पवार का फिल्म इंडस्ट्री से था खास कनेक्शन, बेहद कम लोग जानते होंगे ये बात…

अजित पवार को लोग एक सख्त और प्रभावशाली राजनेता के तौर पर जानते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनके परिवार की जड़ें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थीं। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजित पवार के पिता, अनंतराव पवार, मशहूर फिल्म निर्देशक वी. शांताराम के बेहद करीबी थे। उन्होंने मुंबई के ऐतिहासिक 'राजकमल स्टूडियो' में लंबे समय तक काम किया था। हालांकि, पर्दे पर उनका नाम निर्माता या निर्देशक के रूप में नहीं आया, लेकिन 'दो आंखें बारह हाथ' और 'नवरंग' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों के प्रोडक्शन और तकनीकी चीजों में उनका बड़ा योगदान माना जाता है।