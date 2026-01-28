28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अजित पवार का फिल्म इंडस्ट्री से था खास कनेक्शन, बेहद कम लोग जानते होंगे ये बात…

Ajit Pawar Bollywood Connection: अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। ऐसे में उनके अतीत के पन्ने सामने आ रहे हैं। उनका फिल्म इंडस्ट्री से बेहद गहरा नाता रहा है। जो शायद उनके चाहने वाले भी नहीं जानते होंगे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 28, 2026

Ajit Pawar death in plash crash deputy cm in maharashtra his Bollywood Connection people not know

अजित पवान का बॉलीवुड कनेक्शन

Ajit Pawar Bollywood Connection: महाराष्ट्र की राजनीति से आज एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और कद्दावर नेता अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में प्लेन क्रैश में मौत हो गई। 64 साल के अजित पवार लियरजेट-45 विमान में सवार थे, जो लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी के चलते हासे का शिकार हो गया। जिस समय हादसा हुआ उस समय विमान में 6 लोगों मौजूद थे उनकी भी मौत हो गई है। इस खबर के फैलते ही पूरे देश और महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है।

अजित पवार का था बॉलीवुड से कनेक्शन (Ajit Pawar Bollywood Connection)

अजित पवार को लोग एक सख्त और प्रभावशाली राजनेता के तौर पर जानते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनके परिवार की जड़ें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थीं। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजित पवार के पिता, अनंतराव पवार, मशहूर फिल्म निर्देशक वी. शांताराम के बेहद करीबी थे। उन्होंने मुंबई के ऐतिहासिक 'राजकमल स्टूडियो' में लंबे समय तक काम किया था। हालांकि, पर्दे पर उनका नाम निर्माता या निर्देशक के रूप में नहीं आया, लेकिन 'दो आंखें बारह हाथ' और 'नवरंग' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों के प्रोडक्शन और तकनीकी चीजों में उनका बड़ा योगदान माना जाता है।

अजित पवार ने क्यों चुना था राजनीति का सफर? (Ajit Pawar Political Career)

अजित पवार के पिता चाहते थे कि अजित भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएं, लेकिन 'दादा' (जैसा कि उनके समर्थक उन्हें बुलाते थे) की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति के मैदान में कदम रखा। 1982 में एक सहकारी चीनी मिल से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के पद तक ले आया। बारामती उनकी कर्मभूमि रही, जहां से उन्होंने लगातार छह बार विधानसभा चुनाव जीता।

कैसे हुआ अजित पवार का प्लेन क्रैश? (Ajit Pawar Death In Plane Crash)

अजित पवार की पहचान एक ऐसे नेता की थी जो सुबह 6 बजे से काम शुरू कर देते थे। वह खुद को हमेशा एक किसान बताते थे और खेती-किसानी की उन्हें गहरी समझ थी। अब उनके जाने के बाद प्रशासन फिलहाल इस विमान हादसे की बारीकी से जांच कर रहा है ताकि दुर्घटना के असली कारणों का पता चल सके। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न केवल अपने चाचा शरद पवार की विरासत को संभाला, बल्कि अपनी एक अलग और बेबाक पहचान भी बनाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

28 Jan 2026 01:01 pm

Published on:

28 Jan 2026 01:00 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अजित पवार का फिल्म इंडस्ट्री से था खास कनेक्शन, बेहद कम लोग जानते होंगे ये बात…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘अरिजीत सिंह की चल रही साढ़े-साती’, ज्योतिष ने किया बड़ा दावा, फैंस बोले- ये ज्ञान…

Arijit Singh
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ की सफलता का टीम ने मनाया जश्न, सनी देओल-वरुण धवन ने जमकर की पार्टी, फिर नदारद रहे दिलजीत

Border 2 Success Party
बॉलीवुड

ओशिवारा फायरिंग केस में बढ़ीं कमाल आर खान की मुश्किलें, हथियार लाइसेंस पर मंडराया खतरा

Oshiwara Firing Case
बॉलीवुड

अजित पवार की मौत की खबर से मातम में डूबा महाराष्ट्र, रितेश देशमुख, स्मृति ईरानी संग इन सेलिब्रिटीज का छलका दर्द

Deputy CM of Maharashtra Ajit Pawar passes away
बॉलीवुड

UGC विवाद पर फूटा मनोज मुंतशिर का गुस्सा, बोले-अगर इस देश में जातियां जीत गईं तो…

UGC Controversy new bill 2026 reaction on Manoj Muntashir video share request to pm narendra modi
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.