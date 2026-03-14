’गदर’ एक्ट्रेस ने लेजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र के साथ रिश्ते पर कही इमोशनल बात, बोलीं- ‘वो मुझे अमीषा पटेल नहीं…’

'कहो ना… प्यार है' एक्ट्रेस ने भी सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के लिए एक भावपूर्ण पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि धरम जी, मुझे आपके गले लगने और दूर से मुझे देखकर आपके "अरे मेरी सकीना" चिल्लाने की बहुत याद आएगी, जब मैं दौड़कर आपको गले लगा लेती थी!धरम जी जैसे अद्भुत इंसान को अलविदा कहना बहुत मुश्किल है! कुछ नुकसान हमेशा के लिए रह जाते हैं और हमेशा के लिए एक खालीपन और सूनापन छोड़ जाते हैं। एक ऐसे इंसान जो असली हीरो थे और जिनकी अदाएं हॉलीवुड के किसी भी कलाकार को टक्कर दे सकती थीं। लेकिन जो वो पीछे छोड़ गए हैं, वो सिर्फ सुपरस्टारडम और शोहरत की विरासत नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान होने की विरासत है और धर्मेंद्र असली 'ही-मैन' थे।