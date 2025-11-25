सदमे में थे सनी देओल… अमीषा पटेल ने हॉस्पिटल में भर्ती धर्मेंद्र से 10 मिनट की मुलाकात को किया याद

अमीषा पटेल ने यह भी बताया, "जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे और जब मैं उनसे मिलने गई थीं, तब माहौल बहुत टेंस था और उस वक्त भी उन्हें अकेला छोड़ा जाना जरूरी था। धरम जी की हालत बहुत नाज़ुक थी। शाहरुख, सलमान या मैं। हम सब सिर्फ 10 मिनट के लिए वहां गए थे, सनी को गले लगाने के लिए, क्योंकि सनी खुद इस सदमे को समझ नहीं पा रहे थे, ये उस इंसान की बात थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।"