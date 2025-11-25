Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

सदमे में थे सनी देओल… अमीषा पटेल ने हॉस्पिटल में भर्ती धर्मेंद्र से 10 मिनट की मुलाकात को किया याद

Ameesha Patel On Dharmendra Death: 'गदर' फेम एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने उस समय को याद किया है जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने कहा कि सनी देओल गहरे सदमे में थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 25, 2025

Ameesha Patel recalls when dharmendra hospitalized Sunny Deol condition was worse

अमीषा पटेल ने धर्मेंद्र की हेल्थ पर की बात

Ameesha Patel On Sunny Deol: धर्मेंद्र के निधन से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि हीमैन यानी धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। कुछ समय पहले उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद एक्टर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था।

इसी बीच खबर आई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है और वह ICU में हैं, उस समय पूरा बॉलीवुड उन्हें देखने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच गया था, अमीषा पटेल भी धर्मेंद्र को देखने गई थीं। अब धर्मेंद्र ने निधन के बाद अमीषा पटेल ने बताया है कि हॉस्पिटल में पूरा देओल परिवार रो रहा था। उन्होंने सनी देओल की हालत पर भी बात की।

अमीषा पटेल ने धर्मेंद्र को लेकर की बात (Ameesha Patel On Sunny Deol)

अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने धर्मेंद्र के लिए एक पोस्ट किया है। उन्होंने बताया है कि वह इस दुखद समय में देओल परिवार के साथ नहीं थीं। क्योंकि वह न्यूयॉर्क में थीं, और यही वजह रही कि वह अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाईं। साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि अभी तक उन्होंने देओल परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं की है। अमीषा ने इसके पीछे एक बेहद संवेदनशील कारण बताया है।

अमीषा पटेल ने नहीं की देओल परिवार से बात (Ameesha Patel On Dharmendra Death)

अमीषा पटेल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, "मैंने अभी तक देओल परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं की है। वह बहुत इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूं। उनके पास पहले ही काफी लोग आ-जा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ऐसे समय में उन्हें किसी को सांत्वना देने की नहीं, बल्कि खुद को संभालने और कुछ वक्त अकेले रहने की जरूरत है।"

सनी देओल थे सदमें में

अमीषा पटेल ने यह भी बताया, "जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे और जब मैं उनसे मिलने गई थीं, तब माहौल बहुत टेंस था और उस वक्त भी उन्हें अकेला छोड़ा जाना जरूरी था। धरम जी की हालत बहुत नाज़ुक थी। शाहरुख, सलमान या मैं। हम सब सिर्फ 10 मिनट के लिए वहां गए थे, सनी को गले लगाने के लिए, क्योंकि सनी खुद इस सदमे को समझ नहीं पा रहे थे, ये उस इंसान की बात थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।"

Dharmendra Last Post: धर्मेंद्र का ये था ‘आखिरी’ पोस्ट, वीडियो शेयर कर बोले थे- भगवान…
बॉलीवुड
Dharmendra discharged

25 Nov 2025 03:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सदमे में थे सनी देओल… अमीषा पटेल ने हॉस्पिटल में भर्ती धर्मेंद्र से 10 मिनट की मुलाकात को किया याद

