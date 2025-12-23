Hijab Row: हिंदू महिला का घूंघट खींचने की होगी हिम्मत? जावेद अख्तर का नीतीश कुमार पर फूटा गुस्सा

जावेद अख्तर ने अपना उदाहरण देते हुए कहा, "मैं खुद नास्तिक हूं और धर्म में यकीन नहीं रखता। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि मैं मंदिरों, मस्जिदों या चर्चों में जाकर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दूं? बिल्कुल नहीं।" उन्होंने तर्क दिया कि आप किसी परंपरा का विरोध कर सकते हैं, अपनी दलीलें दे सकते हैं, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती करना या उसे सरेआम बेइज्जत करना स्वीकार्य नहीं है।