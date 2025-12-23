23 दिसंबर 2025,

Fact Check: तान्या मित्तल फरवरी में करेंगी शादी? फैंस ने बताया दूल्हे का नाम, जानें क्या है खबर की सच्चाई

Tanya Mittal Marriage In February: तान्या मित्तल बिग बॉस 19 के बाद से लगातार सुर्खियों में हैं। पहले उनकी लग्जरी लाइफ की सच्चाई लोग जानना चाहते थे और अब उनकी शादी की सच्चाई के बारे में लोग बात कर रहे हैं। एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि तान्या मित्तल फरवरी में शादी करने वाली हैं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 23, 2025

Tanya Mittal getting marriage In February 2026 post viral netizens comment on groom name fact check

तान्या मित्तल करेंगी फरवरी में शादी?

Tanya Mittal Marriage In February:'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) की चर्चित कंटेस्टेंट तान्या मित्तल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। इस बार वजह उनका कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनकी शादी की खबर है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तान्या की शादी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिससे उनके फैंस के बीच खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि तान्या फरवरी में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। वहीं लोग उनके दूल्हे का नाम भी रिवील कर रहे हैं। आइये जानते हैं कितनी सच्चाई है इस खबर में…

तान्या मित्तल करने जा रही हैं फरवरी में शादी? (Tanya Mittal Marriage In February)

तान्या मित्तल की फरवरी में शादी की जो खबर आ रही है उसकी शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'रेडिट' (Reddit) से हुई। उस पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसका टाइटल है। "तान्या मित्तल फरवरी में शादी कर रही हैं।" पोस्ट में यूजर्स से यह भी पूछा गया कि क्या किसी को पता है कि दूल्हा कौन हो सकता है?

जैसे ही यह पोस्ट सामने आया, नेटिजन्स ने अपने-अपने कयास लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हर कोई अपने-अपने हिसाब से दूल्हे का नाम बताने लगा। एक यूजर ने मजाक में लिखा, "दूल्हा अमाल मलिक है, बधाई हो!" वहीं एक दूसरे यूजर ने दावा किया कि वह कोई स्थानीय नेता (Local Leader) है। तीसरे ने लिखा, "कोई भी हो लेकिन वो अमीर ही होगा।" हालांकि, इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तान्या या उनकी टीम की तरफ से आधिकारिक तौर पर शादी को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल इसे महज एक अफवाह ही माना जा रहा है।

शादी पर पहले बात कर चुकी हैं तान्या मित्तल (Bigg Boss 19 Tanya Mittal)

बता दें, बिग बॉस 19 के घर में रहने के दौरान तान्या मित्तल ने अपनी पर्सनल लाइफ और शादी पर खुलकर बात की थी। उन्होंने सलमान खान के सामने शेयर किया था कि उनके माता-पिता चाहते थे कि वह काफी कम उम्र में शादी कर लें। लेकिन तान्या ने उनसे अपने करियर के लिए वक्त मांगा था। अब जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई है हैं और सेटल हो चुकी हैं, तो कहा जा रहा है कि वह अपने लिए एक सही जीवनसाथी की तलाश में हैं।

काम की वजह से मुंबई पहुंची तान्या (Tanya Mittal in Mumbai)

शादी की खबरों के बीच तान्या अपने काम पर पूरा फोकस कर रही हैं। हाल ही में उन्हें मुंबई में अपने छठे विज्ञापन (Ad Shoot) की शूटिंग करते हुए देखा गया। उन्होंने एक नाव से अपनी क्लिप शेयर करते हुए मजेदार अंदाज में लिखा, "आज अपनी छठी एड फिल्म की शूटिंग कर रही हूं, किसे इन बॉडी लोशन की सालाना सप्लाई चाहिए?" इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है।

संबंधित विषय:

TV News

Updated on:

23 Dec 2025 12:19 pm

Published on:

23 Dec 2025 12:18 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Fact Check: तान्या मित्तल फरवरी में करेंगी शादी? फैंस ने बताया दूल्हे का नाम, जानें क्या है खबर की सच्चाई

