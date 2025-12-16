मैं तान्या मित्तल से माफी मांगता हूं…, अफेयर को लेकर अमाल मलिक का टूटा ‘सब्र का बांध’

Amaal Malik Apologises: लगातार फैलती अफवाहों ने आखिरकार अमाल मलिक का सब्र तोड़ ही दिया। तान्या मित्तल के साथ लिंकअप की खबरों से परेशान सिंगर ने अब चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी है। ‘बिग बॉस 19’ खत्म होने के बाद जहां इसके कंटेस्टेंट्स सुर्खियों में बने हुए हैं, वहीं अमाल ने सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए न सिर्फ सच्चाई बताई, बल्कि सार्वजनिक रूप से तान्या मित्तल से माफी भी मांगी। फैंस से एक खास अपील भी की। आखिर क्या लिखा अमाल ने अपने पोस्ट में और क्यों टूटा उनका ‘सब्र का बांध’? पढ़िए पूरी खबर।