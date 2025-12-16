मैं तान्या मित्तल से माफी मांगता हूं…, अफेयर को लेकर अमाल मलिक का टूटा ‘सब्र का बांध’

तान्या मित्तल संग अफेयर की अफवाहों पर अमाल मलिक ने तोड़ी चुप्पी (इमेज सोर्स: BB-19 स्क्रीनशॉट)
Amaal Malik Apologises: लगातार फैलती अफवाहों ने आखिरकार अमाल मलिक का सब्र तोड़ ही दिया। तान्या मित्तल के साथ लिंकअप की खबरों से परेशान सिंगर ने अब चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी है। ‘बिग बॉस 19’ खत्म होने के बाद जहां इसके कंटेस्टेंट्स सुर्खियों में बने हुए हैं, वहीं अमाल ने सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए न सिर्फ सच्चाई बताई, बल्कि सार्वजनिक रूप से तान्या मित्तल से माफी भी मांगी। फैंस से एक खास अपील भी की। आखिर क्या लिखा अमाल ने अपने पोस्ट में और क्यों टूटा उनका ‘सब्र का बांध’? पढ़िए पूरी खबर।
सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सिंगर ने लिखा- प्लीज…तान्या के साथ अफेयर की अफवाह उड़ाना बंद करें। शो में हमारी उनसे नजदीकियां सिर्फ एक टास्क का हिस्सा था। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। किसी भी लड़की के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि मैं तान्या मित्तल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सीजन में मेरी बहुत देखभाल की और ख्याल रखा।
उन्होंने माफी मांगने की वजह भी बताई। सिंगर का कहना है कि शो में वह कई बार तान्या को गुस्से में बोला था…उन्हें बेवजह चिढ़ाया था, जिससे तान्या और उनके फैंस में भारी नाराजगी थी। इसलिए मैं तान्या से माफी मांगता हूं।
अमाल मलिक ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा कि ऐसे कयास और चर्चाएं रियलिटी शोज का हिस्सा होती हैं। इन अनुभवों से इंसान अपनी कमियों को पहचानता है और खुद पर काम करने का मौका पाता है। लेकिन अमाल ने फैंस से खास तौर पर गुजारिश की कि अब उन्हें और तान्या मित्तल को जोड़कर देखना बंद किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि बार-बार ऐसा करने से तान्या की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, जो किसी भी लड़की के साथ बिल्कुल गलत है।
अमाल ने माना कि शो में उनकी और तान्या की दोस्ती व केमिस्ट्री लोगों को अच्छी लगी, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाया कि हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने दोनों तरफ के फैंस से अपील की कि अफवाह फैलाने और कीचड़ उछालने के बजाय समझदारी दिखाएं और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखें।
