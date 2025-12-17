17 दिसंबर 2025,

‘देश की संस्कृति की उड़ी धज्जियां …’ कैंडी शॉप के अश्लील डांस और लिरिक्स के लिए ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़

Neha Kakkar New Song : फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ अपनी नई गाने की रिलीज को लेकर विवादों में घिर गई हैं। उनके गाने में कैंडी शॉप के अश्लील डांस और लिरिक्स को लेकर दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी आलोचना की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 17, 2025

'देश की संस्कृति की उड़ी धज्जियां ...' कैंडी शॉप के अश्लील डांस और लिरिक्स के लिए बुरी तरह ट्रोल हुई नेहा कक्कड़

नेहा कक्कड़ (सोर्स: X)

Candy Shop Song Controversy : फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ का नया गाना 'कैंडी शॉप' रिलीज होते ही विवादों में आ गया है। इस हाई-एनर्जी ट्रैक को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की रिएक्शन देखने को मिल रही हैं, जिसमें ट्रोलर्स जमकर रिएक्शन देते नजर आए है।

कैंडी शॉप के अश्लील डांस और लिरिक्स के लिए ट्रोल

इतना ही नहीं, 'कैंडी शॉप' म्यूजिक वीडियो की कुछ खासियतों की बदौलत ये गाना और भी चर्चा में बना रहा है, लेकिन इस बार नेहा के फैंस के बजाय कुछ ट्रोलर्स अपनी शिकायतें जाहिर कर रहे हैं और वीडियो में गाने के लिरिक्स को "वल्गर" और "कमजोर" बताया है, तो कुछ ने इसके डांस चैलेंज और कोरियोग्राफी पर असंतोष जताया है। दरअसल, अनेक दर्शक ने इसे कोरियन पॉप यानी K-pop के स्टाइल की नकल करने की "नाकाम कोशिश" कहा है, क्योंकि ये फालतू है।

ऐसी हरकते है कि गाने में लोग ट्रोल ना करें तो क्या करें

बता दें, नेहा कक्कड़ के इस गाने को टोनी कक्कड़ ने प्रोड्यूस किया है और ये गाना एक दिन पहले ही यूट्यूब पर आया है। वो भी म्यूजिक वीडियो में हैं। गाने के सिंगर नेहा और टोनी हैं। म्यूजिक और लिरिक्स टोनी का है, जिसे सुनकर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल, एक यूजर ने ट्विटर पर कमेंट कर कहा, 'ये नेहा कक्कड़ क्या करना चाहती है। भारतीय संस्कृति को किस दिशा में लेकर जा रही है। अब देश के युवा इससे क्या ही सीखेंगे।' तो दूसरे यूजर ने लिखा, 'उनके गाने और वीडियो दिन-ब-दिन घटिया, बेशर्म, होते जा रहे हैं…।'

तो वहीं, तीसरे यूजर ने लिखा, '#NehaKakkar ये क्या बकवास कर रही है? क्या उसने और भी छोटी दिखने के लिए कोई सर्जरी करवाई है? और वो नकली कोरियन बनने की कोशिश क्यों कर रही है..? गाने में ना तो इंडियन फील है और ना ही कोरियन और शादीशुदा औरतों को ऐसी बकवास करना बंद कर देना चाहिए।'

इसके बाद अन्य यूजर ने लिखा, 'कभी - कभी इंसान खुद ऐसा कुछ कर देता है की उसको ट्रोल होना पड़े। अब नेहा कक्कड़ को ही देख लो। ऐसी हरकते है कि गाने में लोग ट्रोल ना करें तो क्या करें।'

बता दें, इससे पहले भी नेहा कक्कड़ को उनके कुछ गानों को लेकर कमर्शियल या रिपीटेटिव होने की वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है।

फिलहाल, 'कैंडी शॉप' पर हो रहे विवादों पर नेहा कक्कड़ की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो वहीं, उनके सपोटर्स इस ट्रैक को नए अंदाज में नेहा की एक अलग कोशिश मानकर तारीफ रहे हैं।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

17 Dec 2025 01:47 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'देश की संस्कृति की उड़ी धज्जियां …' कैंडी शॉप के अश्लील डांस और लिरिक्स के लिए ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़

