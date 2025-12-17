‘देश की संस्कृति की उड़ी धज्जियां …’ कैंडी शॉप के अश्लील डांस और लिरिक्स के लिए ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़

बता दें, नेहा कक्कड़ के इस गाने को टोनी कक्कड़ ने प्रोड्यूस किया है और ये गाना एक दिन पहले ही यूट्यूब पर आया है। वो भी म्यूजिक वीडियो में हैं। गाने के सिंगर नेहा और टोनी हैं। म्यूजिक और लिरिक्स टोनी का है, जिसे सुनकर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल, एक यूजर ने ट्विटर पर कमेंट कर कहा, 'ये नेहा कक्कड़ क्या करना चाहती है। भारतीय संस्कृति को किस दिशा में लेकर जा रही है। अब देश के युवा इससे क्या ही सीखेंगे।' तो दूसरे यूजर ने लिखा, 'उनके गाने और वीडियो दिन-ब-दिन घटिया, बेशर्म, होते जा रहे हैं…।'