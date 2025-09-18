Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

500 से शुरू हुआ सफर, आज 30 करोड़ की नेटवर्थ, जानिए Amaal Malik की सक्सेस स्टोरी

Amaal Mallik Net Worth: सिर्फ 500 रुपए से सफर शुरू कर आज 30 करोड़ की नेटवर्थ तक पहुंचे अमाल मलिक। जानें उनकी बिग बॉस 19 की कमाई, लग्जरी मुंबई होम, कार कलेक्शन, म्यूज़िक करियर और पर्सनल लाइफ से जुड़े रोचक किस्से।

भारत

Dimple Yadav

Sep 18, 2025

Amaal Mallik
अमाल मलिक की पूरी जर्नी (photo- insta @amaal_mallik)

Amaal Malik Net Worth: इस बार बिग बॉस के घर में मनोरंजन का तड़का भरपुर देखने को मिल रहा है। वहीं, अमाल मलिक की एंट्री से घर में रौनक बढ़ गई है। अमाल मलिक लेजेंडरी कंपोजर सरदार मलिक के पोते, म्यूजिक डायरेक्टर दब्बू मलिक के बेटे और सिंगर अरमान मलिक के बड़े भाई हैं। 2025 में अमाल सिर्फ बिग बॉस 19 का चर्चित चेहरा ही नहीं, बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री का भरोसेमंद नाम भी बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं अमाल मिलक की कमाई और उनकी नेटवर्थ के बारे में।

बिग बॉस का मोटा पे-चेक

रिपोर्ट्स के मुताबिक अमाल बिग बॉस 19 के लिए सप्ताह का करीब 8.75 लाख कमा रहे हैं। यानी म्यूजिक करियर के अलावा एक नई इनकम सोर्स। अमाल ने अपने मुंबई वाले 2-BHK फ्लैट को डिजाइनर मानसी सेठना पांडे से डिजाइन करवाया है। अमाल का कार कलेक्शन भी काबिल-ए-तारीफ है। उनके पास Audi Q7 और Mercedes Benz के कलेक्शन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss house Mumbai: मुंबई में कहां पर है बिग बॉस का घर, असली मालिक कौन, कितना आता है खर्च
लाइफस्टाइल
Bigg Boss house Mumbai

शुरुआती जिंदगी और पढ़ाई

16 जून 1990 को मुंबई में जन्मे अमाल ने जमनाबाई नर्सी स्कूल से पढ़ाई की और बाद में कॉमर्स ग्रैजुएशन किया। लेकिन दिल हमेशा म्यूजिक में ही लगा रहा। 8 साल की उम्र में पियानो सीखना शुरू किया। Trinity College से वेस्टर्न क्लासिकल, जैज और रॉक में ट्रेनिंग ली। अपने दादा से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की सीख मिली। 15 साल की उम्र में ही बैकग्राउंड स्कोर में मदद की। 2014 में सलमान खान की जय हो से बड़ा ब्रेक मिला। जिसके बाद कई सुपर हिट गाने दिए।

कितनी है नेटवर्थ

बात करें उनकी नेटवर्थ की तो वह लाइव शो के लिए करीब 25 लाख प्रति नाइट चार्ज करते हैं। आज अमाल मलिक की नेटवर्थ करीब 30 करोड़ है। लग्जरी कारें, ड्रीम हाउस और महंगे डिनर के बावजूद वो मानते हैं कि पैसा जिंदगी जीने का जरिया है, मकसद नहीं।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss 19: ‘Cabin In The Woods’ की वाइब, सीक्रेट डोर और जंगल वाला बेडरूम, देखें बिग बॉस 19 के लैविश घर की तस्वीरें
लाइफस्टाइल
Bigg Boss 19, Bigg boss 19 house, Bigg Boss 19 house photos, Bigg Boss 2025 new house theme, Cabin in the woods Bigg Boss house, Bigg Boss jungle theme bedroom,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

लाइफस्टाइल

Published on:

18 Sept 2025 12:31 pm

Hindi News / Lifestyle News / 500 से शुरू हुआ सफर, आज 30 करोड़ की नेटवर्थ, जानिए Amaal Malik की सक्सेस स्टोरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.