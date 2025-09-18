500 से शुरू हुआ सफर, आज 30 करोड़ की नेटवर्थ, जानिए Amaal Malik की सक्सेस स्टोरी

Amaal Malik Net Worth: इस बार बिग बॉस के घर में मनोरंजन का तड़का भरपुर देखने को मिल रहा है। वहीं, अमाल मलिक की एंट्री से घर में रौनक बढ़ गई है। अमाल मलिक लेजेंडरी कंपोजर सरदार मलिक के पोते, म्यूजिक डायरेक्टर दब्बू मलिक के बेटे और सिंगर अरमान मलिक के बड़े भाई हैं। 2025 में अमाल सिर्फ बिग बॉस 19 का चर्चित चेहरा ही नहीं, बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री का भरोसेमंद नाम भी बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं अमाल मिलक की कमाई और उनकी नेटवर्थ के बारे में।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमाल बिग बॉस 19 के लिए सप्ताह का करीब 8.75 लाख कमा रहे हैं। यानी म्यूजिक करियर के अलावा एक नई इनकम सोर्स। अमाल ने अपने मुंबई वाले 2-BHK फ्लैट को डिजाइनर मानसी सेठना पांडे से डिजाइन करवाया है। अमाल का कार कलेक्शन भी काबिल-ए-तारीफ है। उनके पास Audi Q7 और Mercedes Benz के कलेक्शन शामिल हैं।
16 जून 1990 को मुंबई में जन्मे अमाल ने जमनाबाई नर्सी स्कूल से पढ़ाई की और बाद में कॉमर्स ग्रैजुएशन किया। लेकिन दिल हमेशा म्यूजिक में ही लगा रहा। 8 साल की उम्र में पियानो सीखना शुरू किया। Trinity College से वेस्टर्न क्लासिकल, जैज और रॉक में ट्रेनिंग ली। अपने दादा से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की सीख मिली। 15 साल की उम्र में ही बैकग्राउंड स्कोर में मदद की। 2014 में सलमान खान की जय हो से बड़ा ब्रेक मिला। जिसके बाद कई सुपर हिट गाने दिए।
बात करें उनकी नेटवर्थ की तो वह लाइव शो के लिए करीब 25 लाख प्रति नाइट चार्ज करते हैं। आज अमाल मलिक की नेटवर्थ करीब 30 करोड़ है। लग्जरी कारें, ड्रीम हाउस और महंगे डिनर के बावजूद वो मानते हैं कि पैसा जिंदगी जीने का जरिया है, मकसद नहीं।