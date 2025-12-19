Broccoli Recipes: सर्दियों में हेल्दी ईटिंग का आसान तरीका, Chef Sanjeev Kapoor की ब्रोकली स्पेशल रेसिपीज

Healthy broccoli recipes| फोटो सोर्स - Freepik
Broccoli Recipes,Chef Sanjeev Kapoor: सर्दियों के मौसम में शरीर को ज्यादा ऊर्जा, गर्माहट और मजबूत इम्युनिटी की जरूरत होती है। ऐसे में खानपान अगर सही न हो, तो सुस्ती, बार-बार बीमार पड़ना और वजन बढ़ना आम समस्या बन जाती है। हेल्दी ईटिंग को आसान और स्वादिष्ट बनाने के लिए ब्रोकली जैसी हरी सब्जी एक बेहतरीन विकल्प है। मशहूर शेफ संजीव कपूर की ब्रोकली स्पेशल रेसिपीज इसी सुपरफूड को देसी और इंटरनेशनल फ्लेवर के साथ पेश करती हैं, जिससे सेहत और स्वाद दोनों का संतुलन बना रहता है। ये रेसिपीज न सिर्फ रोजमर्रा की विंटर डाइट को हेल्दी बनाती हैं, बल्कि घर पर पौष्टिक खाना बनाना भी आसान कर देती हैं।
यह सूप स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखता है। ब्रोकली की हल्की मिठास और बादाम की क्रीमी टेक्सचर इसे खास बना देती है। लहसुन और काली मिर्च की खुशबू सर्दी में शरीर को अंदर से गरमाहट देती है। ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डालें और गरम-गरम सूप का मजा लें।
अगर आप कुछ हटकर और फ्यूजन ट्राय करना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए है।ब्रोकली, चीज और हर्ब्स से बना क्रिस्पी टार्ट शेल और उसके अंदर क्रीमी फिलिंग यह स्नैक पार्टी या गेट-टुगेदर के लिए परफेक्ट है। इसे आप चाय के साथ या स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं।
हल्का, हेल्दी और बेहद स्वादिष्ट।फाइलो शीट्स की कुरकुराहट, ब्रोकली और स्वीट कॉर्न का कॉम्बिनेशन और अंडे-क्रीम की सॉफ्ट फिलिंग। यह क्विच बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। ओवन में हल्का गोल्डन होने तक बेक करें और गरमागरम परोसें।
सर्दियों में अगर कुछ कंफर्ट फूड चाहिए, तो यह डिश जरूर ट्राय करें।मसालेदार चिकन, नरम ब्रोकली और क्रीमी व्हाइट सॉस जब चीज के साथ बेक होते हैं, तो स्वाद लाजवाब हो जाता है। यह एक कम्प्लीट मील है, जिसे आप डिनर में सर्व कर सकते हैं।
देसी ट्विस्ट के साथ हेल्दी ऑप्शन है।।गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी के आटे में ब्रोकली और पनीर की स्टफिंग – यह पराठा स्वाद और सेहत दोनों में नंबर वन है। ऊपर से थोड़ा सा मक्खन और साथ में दही हो, तो सर्द सुबह और भी खास बन जाती है।
इंडो-चाइनीज फ्लेवर पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट डिश।क्रिस्पी चिकन, हरी ब्रोकली और शिमला मिर्च जब सॉसी ग्रेवी में मिलते हैं, तो एक शानदार मेन कोर्स बनता है। इसे आप फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं।
