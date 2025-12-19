Broccoli Recipes: सर्दियों में हेल्दी ईटिंग का आसान तरीका, Chef Sanjeev Kapoor की ब्रोकली स्पेशल रेसिपीज

Broccoli Recipes,Chef Sanjeev Kapoor: सर्दियों के मौसम में शरीर को ज्यादा ऊर्जा, गर्माहट और मजबूत इम्युनिटी की जरूरत होती है। ऐसे में खानपान अगर सही न हो, तो सुस्ती, बार-बार बीमार पड़ना और वजन बढ़ना आम समस्या बन जाती है। हेल्दी ईटिंग को आसान और स्वादिष्ट बनाने के लिए ब्रोकली जैसी हरी सब्जी एक बेहतरीन विकल्प है। मशहूर शेफ संजीव कपूर की ब्रोकली स्पेशल रेसिपीज इसी सुपरफूड को देसी और इंटरनेशनल फ्लेवर के साथ पेश करती हैं, जिससे सेहत और स्वाद दोनों का संतुलन बना रहता है। ये रेसिपीज न सिर्फ रोजमर्रा की विंटर डाइट को हेल्दी बनाती हैं, बल्कि घर पर पौष्टिक खाना बनाना भी आसान कर देती हैं।