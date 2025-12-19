Jasmin Bhasins Bag: इमरजेंसी के लिए रखती हैं ये 1 चीज, देखिए जैस्मिन अपने बैग में और क्या-क्या हैं

Jasmin Bhasins Bag: सेलिब्रिटी का 'व्हाट्स इन माय बैग' (What's in my bag) ट्रेंड कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हो सकता। क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि कोई सेलिब्रिटी (Celebrity) कितना किसी आम इंसान के जैसा हो सकता है या फिर बिल्कुल ही अलग हो सकता है? हर सेलिब्रिटी के बैग से हमेशा कोई न कोई कहानी, अनोखी बात जुड़ी होती है। ऐसे ही जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) के बैग की भी खास बात है, क्योंकि इसमें उनके डॉग काइली का घर, हर जरुरत के सामान के साथ-साथ, इमरजेंसी के लिए एक चीज हमेशा साथ रखती हैं।