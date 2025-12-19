19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

लाइफस्टाइल

Jasmin Bhasins Bag: इमरजेंसी के लिए रखती हैं ये 1 चीज, देखिए जैस्मिन अपने बैग में और क्या-क्या हैं

Jasmin Bhasins Bag: सेलिब्रिटी का 'व्हाट्स इन माय बैग' (What's in my bag) ट्रेंड में आज हम जैस्मिन भसीन के बैग के बारे में जानेंगे। देखिए, जैस्मिन अपने बैग में क्या-क्या लेकर चलती हैं?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

Dec 19, 2025

Jasmine Bhasin bag essentials, Celebrity Whats In My Bag,

जौस्मिन भसीन बैग सीक्रेट | फोटो स्रोत: Instagram- Jasmine Bhasin

Jasmin Bhasins Bag: सेलिब्रिटी का 'व्हाट्स इन माय बैग' (What's in my bag) ट्रेंड कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हो सकता। क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि कोई सेलिब्रिटी (Celebrity) कितना किसी आम इंसान के जैसा हो सकता है या फिर बिल्कुल ही अलग हो सकता है? हर सेलिब्रिटी के बैग से हमेशा कोई न कोई कहानी, अनोखी बात जुड़ी होती है। ऐसे ही जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) के बैग की भी खास बात है, क्योंकि इसमें उनके डॉग काइली का घर, हर जरुरत के सामान के साथ-साथ, इमरजेंसी के लिए एक चीज हमेशा साथ रखती हैं।

आइए जानते हैं जैस्मिन के 'व्हाट्स इन माय बैग' के बारे में-

जैस्मिन के डॉग का घर है उनका बैग

जैस्मिन एक टोट बैग का इस्तेमाल करती हैं। इसका साइज इतना बड़ा है कि उनकी जरुरत के सामान के साथ-साथ उनका प्यारा डॉग भी हमेशा उनके बैग में ही रहता है। पिंकविला (Pinkvilla) के साथ एक इंटरव्यू (Interview) में भसीन कहती हैं कि काइली को केवल उनके बैग में रहना पसंद है। वे हमेशा ही इस बैग में रहना पसंद करता है और बाहर नहीं निकलता है।

इमरजेंसी के लिए रखती हैं ये 1 चीज

इमरजेंसी के लिए जैस्मिन हमेशा तैयार रहती हैं। इसलिए, एक एक्स्ट्रा फोन (Extra phone) भी हमेशा साथ में रखती हैं। अगर किसी कारण से एक फोन बंद हो गया या अन्य कारण से वर्क नहीं किया तो ऐसे में एक्सट्रा फोन काम आ सकता है।

हमेशा साथ रखती हैं मिनी फेशियल किट

जैस्मिन अपने टोट बैग (Tote Bag) में हमेशा एक मिनी फेशियल किट (Mini Facial Kit) रखती हैं। वे कहती हैं कि फेशियल करने से आराम मिलता है। मैं इस किट को साथ रखती हूं, कि कभी थका हुआ फील हो, या रिलैक्स फील करना हो तो फेशियल कर लूं। इसे मैं कभी भी और कहीं भी कर सकती हूं, गाड़ी में भी।

इमरजेंसी के लिए एक एक्स्ट्रा फोन

जैस्मिन अपने इस बैग में हमेशा इमरजेंसी (Emergency) के लिए एक एक्स्ट्रा फोन (Extra Phone) रखती हैं। कभी फोन बंद हो जाए या फिर खो जाए तो उनके पास एक एक्स्ट्रा फोन रहे अपने काम के लिए।

जैस्मिन का खास लाल रंग का पर्स

भसीन के बैग में एक लाल रंग का पर्स होता है, जिसमें वे कार्ड्स, कैश और जरूरी पेपर रखती हैं। उन्होंने बताया कि वे केवल लाल रंग का ही पर्स रखती हैं, और इसके पीछे एक अंधविश्वास है। वे कहती हैं कि उन्होंने शुरू में तो लाल पर्स रखना इस अंधविश्वास के कारण ही किया था पर अब ये उनकी आदत बन गई है।

चीनी लोग मानते हैं कि लाल रंग का पर्स रखने से हमेशा पैसे रहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है… क्योंकि मेरी इस पर्स में कभी पैसे नहीं रुकते हैं।

बालों के लिए रखती हैं परफ्यूम

जैस्मिन कहती हैं कि कभी भी आपको नॉर्मल परफ्यूम अपने बालों में नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए एक अलग बालों वाला ही परफ्यूम (Hair perfume) इस्तेमाल करें।

Jasmine Bhasin

19 Dec 2025 03:51 pm

