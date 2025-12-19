Raveena Tandon Beauty Tips: ग्लोइंग त्वचा 53 की उम्र में? रवीना टंडन के गोल्डन वाटर और हेल्दी फूड टिप्स अपनाएं

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है, इसलिए जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं में यह बेहद फायदेमंद माना जाता है। कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि हल्दी दर्द को कम करने में कुछ दवाओं जितनी असरदार हो सकती है। इसके अलावा, आयुर्वेद में हल्दी का इस्तेमाल पाचन सुधारने के लिए किया जाता रहा है। यह गैस, पेट दर्द और IBS जैसी समस्याओं में राहत देने में सहायक हो सकती है। रवीना टंडन की खूबसूरती और फिटनेस का राज किसी जादू में नहीं, बल्कि संतुलित डाइट, नेचुरल फूड और सही रूटीन में छुपा है। अगर आप भी उनकी तरह नेचुरल ग्लो और हेल्दी बॉडी चाहते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव जरूर अपनाएं।