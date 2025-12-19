Raveena Tandon Beauty Tips: ग्लोइंग त्वचा 53 की उम्र में? रवीना टंडन के गोल्डन वाटर और हेल्दी फूड टिप्स अपनाएं

Skin glow tips without makeup|फोटो सोर्स - officialraveenatandon/Instagram
Raveena Tandon Beauty Tips: बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस रवीना टंडन आज 53 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनकी त्वचा की चमक और ग्लो आज भी किसी के लिए मिसाल है। इसके पीछे उनका सरल लेकिन असरदार ब्यूटी और हेल्दी लाइफस्टाइल है। कोश किचन के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी यंग और ग्लोइंग स्किन का राज बताया।रवीना दिन की शुरुआत गोल्डन वाटर से करती हैं और अपनी डाइट में ताजा फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त हेल्दी फूड शामिल करती हैं। यही संयोजन उनकी स्किन को न केवल रैडिएंट बनाए रखता है, बल्कि उनकी फिटनेस और एनर्जी का भी राज है।
रवीना अपने दिन की शुरुआत गुनगुने हल्दी वाले पानी से करती हैं। इसके बाद वह अदरक की चाय लेती हैं, जिसके साथ थोड़ा सा टोस्ट और कोई एक मौसमी फल शामिल होता है। प्रोटीन के लिए वह एक या दो अंडे खाती हैं।अगर सुबह 11:30 बजे के आसपास दोबारा भूख लगती है, तो वह अनार या अंगूर जैसे फलों को चुनती हैं। उनका मानना है कि कोई भी नेचुरल खाना नुकसानदेह नहीं होता, बस मात्रा संतुलित होनी चाहिए।
रवीना का दोपहर का खाना बहुत सादा होता है – दाल, सब्जी और रोटी। शाम के समय हल्की भूख लगने पर वह चना, मूंगफली, मखाना जैसे हेल्दी स्नैक्स लेती हैं।
शाम 7 बजे के करीब वह एक कटोरी सूप जरूर पीती हैं। उन्हें सूप बहुत पसंद है – चाहे वह टमाटर सूप हो या मशरूम सूप। इसके बाद वह हल्का-फुल्का डिनर करती हैं, ताकि पाचन सही रहे और शरीर हल्का महसूस करे।
हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है, इसलिए जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं में यह बेहद फायदेमंद माना जाता है। कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि हल्दी दर्द को कम करने में कुछ दवाओं जितनी असरदार हो सकती है। इसके अलावा, आयुर्वेद में हल्दी का इस्तेमाल पाचन सुधारने के लिए किया जाता रहा है। यह गैस, पेट दर्द और IBS जैसी समस्याओं में राहत देने में सहायक हो सकती है। रवीना टंडन की खूबसूरती और फिटनेस का राज किसी जादू में नहीं, बल्कि संतुलित डाइट, नेचुरल फूड और सही रूटीन में छुपा है। अगर आप भी उनकी तरह नेचुरल ग्लो और हेल्दी बॉडी चाहते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव जरूर अपनाएं।
