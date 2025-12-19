ये कान में क्या पहने हैं PM Modi? ओमान वाली तस्वीर वायरल, जानिए इस मशीन के बारे में

PM Modi Ear Device Oman:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। 18 दिसंबर 2025 को ओमान पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी दौरान आयोजित पारंपरिक कार्यक्रमों के बीच एक चीज ने सबका ध्यान खींचा वो है पीएम मोदी के बाएं कान में दिख रहा छोटा सा डिवाइस। तस्वीर के सामने आते ही लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने कान में क्या पहना है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसे में जानना दिलचस्प हो जाता है कि यह मशीन क्या है और इसका असली मकसद क्या है।