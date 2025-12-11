जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया इटली आने का आमंत्रण, पीएम ने किया स्वीकार

Indian Prime Minister Narendra Modi with Italian PM Giorgia Meloni (Photo - PM Modi's social media)
इटली (Italy) के डिप्टी पीएम एंटोनियो ताजानी (Antonio Tajani) इस समय भारत (India) दौरे पर हैं। डिप्टी पीएम होने के साथ ही वह विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री भी हैं। भारत दौरे के दौरान दिल्ली में ताजानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी मुलाकात की। दोनों ने व्यापार, निवेश, अनुसंधान, नवाचार, रक्षा, अंतरिक्ष, संपर्क, आतंकवाद-रोधी गतिविधियाँ, शिक्षा और जन-संबंधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत-इटली के बीच जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 के कार्यान्वयन की दिशा में दोनों देशों द्वारा उठाए जा रहे सक्रिय कदमों के विषयों पर बात की। पीएम मोदी ने बताया कि भारत-इटली की दोस्ती लगातार मज़बूत हो रही है, जिससे दोनों देशों के लोगों और वैश्विक समुदाय को व्यापक लाभ मिल रहा है।
पीएम मोदी से मुलाकात पर ताजानी ने कहा, "उनसे मेरी मुलाकात काफी सकारात्मक रही। हमने भारत और इटली के बीच उत्कृष्ट संबंधों, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाने, कई सेक्टर्स में दोनों देशों की पार्टनरशिप को और मज़बूत बनाने, औद्योगिक सहयोग, शांति और अन्य कई अहम विषयों पर बातचीत की।"
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ताजानी ने बताया कि उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी को इटली आने का आमंत्रण दिया। इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी हाँ कह दिया। गौरतलब है कि पीएम मोदी और मेलोनी अच्छे दोस्त हैं।
ताजानी ने बताया कि पीएम मोदी 2026 में इटली का दौरा कर सकते हैं। जब ताजानी से पूछा गया कि क्या मेलोनी भी भारत का दौरा करेंगी, तो उन्होंने बताया कि इटली की पीएम भी भारत का दौरा करेंगी, लेकिन यह दौरा कब होगा, फिलहाल यह तय नहीं हुआ है। हालांकि मेलोनी भी 2026 में ही भारत का दौरा करेंगी।
