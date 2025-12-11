जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया इटली आने का आमंत्रण, पीएम ने किया स्वीकार

इटली (Italy) के डिप्टी पीएम एंटोनियो ताजानी (Antonio Tajani) इस समय भारत (India) दौरे पर हैं। डिप्टी पीएम होने के साथ ही वह विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री भी हैं। भारत दौरे के दौरान दिल्ली में ताजानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी मुलाकात की। दोनों ने व्यापार, निवेश, अनुसंधान, नवाचार, रक्षा, अंतरिक्ष, संपर्क, आतंकवाद-रोधी गतिविधियाँ, शिक्षा और जन-संबंधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत-इटली के बीच जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 के कार्यान्वयन की दिशा में दोनों देशों द्वारा उठाए जा रहे सक्रिय कदमों के विषयों पर बात की। पीएम मोदी ने बताया कि भारत-इटली की दोस्ती लगातार मज़बूत हो रही है, जिससे दोनों देशों के लोगों और वैश्विक समुदाय को व्यापक लाभ मिल रहा है।