9 करोड़ में मिलेगी अमेरिका की नागरिकता, लॉन्च हुआ ‘ट्रंप गोल्ड कार्ड’

Trump Gold Card (Representational Photo)
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' (Trump Gold Card) लॉन्च करने की घोषणा की है। यह ग्रीन कार्ड (Green Card) का बेहतर ऑप्शन है, जिससे अमेरिका में स्थायी रूप से रहने की सुविधा मिलेगी और नागरिकता मिलने का रास्ता भी आसान होगा। 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' का मुख्य उद्देश्य अमेरिका की सख्त आप्रवासन नीतियों के बीच अमीर लोगों को आकर्षित करना है, क्योंकि इस योजना से जमा होने वाली राशि सरकारी खजाने में जाएगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस नए कार्ड के लिए 1 मिलियन डॉलर की कीमत चुकानी होगी। भारतीय करेंसी में इसकी वैल्यू करीब 9 करोड़ रुपये है। हालांकि यह कीमत सिर्फ व्यक्तिगत आवेदकों के लिए है। कंपनियों को इसके लिए 2 मिलियन डॉलर खर्च करने होंगे, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू करीब 18 करोड़ रुपये है।
'ट्रंप गोल्ड कार्ड' के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 15,000 डॉलर (करीब 13.4 लाख रुपये) की नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करानी होगी। उसके बाद बैकग्राउंड चेक किया जाता है और फिर 1 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होता है।
मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' खरीदने में लोगों का इंट्रेस्ट होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब पहले इस योजना को लॉन्च किया था तो उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह दावा किया था कि इसे खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी। ट्रंप का यह भी मानना था कि इस स्कीम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त फायदा होगा। उस समय ट्रंप ने इसकी कीमत 5 मिलियन डॉलर (करीब 44.9 करोड़ रुपये) तय की थी। हालांकि इसे ग्राहक ही नहीं मिले। ऐसे में ट्रंप को इस कार्ड की कीमत 80% कम करनी पड़ी।
