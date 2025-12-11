9 करोड़ में मिलेगी अमेरिका की नागरिकता, लॉन्च हुआ ‘ट्रंप गोल्ड कार्ड’

मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' खरीदने में लोगों का इंट्रेस्ट होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब पहले इस योजना को लॉन्च किया था तो उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह दावा किया था कि इसे खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी। ट्रंप का यह भी मानना था कि इस स्कीम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त फायदा होगा। उस समय ट्रंप ने इसकी कीमत 5 मिलियन डॉलर (करीब 44.9 करोड़ रुपये) तय की थी। हालांकि इसे ग्राहक ही नहीं मिले। ऐसे में ट्रंप को इस कार्ड की कीमत 80% कम करनी पड़ी।