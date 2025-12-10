भारत के पड़ोसी देश में लगी भीषण आग: इमारत में झुलसने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत

चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की एक रिहाइशी इमारत में भीषण आग। ( प्रतीकात्मक फोटो: ANI)
Fire in Residential Bulding Guandong China: चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में एक रिहाइशी इमारत में आग लगने (Fire in Residential Bulding Guandong China) से 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार रात दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शान्तौ शहर में एक आवासीय इमारत (Residential Bulding Fire China)में आग लगने से लोगों की मौत हुई। चीनी मीडिया के अनुसार चाओनान जिले में रात करीब 9:20 बजे आग लगी और जिला अग्निशमन विभाग के अनुसार आग पर 40 मिनट में काबू पा लिया गया।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इमारत चार मंजिला, स्वनिर्मित कंक्रीट से बनी हुई थी, जिसमें लगभग 150 वर्ग मीटर क्षेत्र में आग फैल गई। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि यह त्रासदी हांगकांग में आधुनिक इतिहास की सबसे घातक आग की घटनाओं में से एक के कुछ ही हफ्तों बाद हुई है, जिसमें कई ऊंची आवासीय इमारतों में लगी भीषण आग में 140 से अधिक लोग मारे गए थे।
अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, हांगकांग में लगी आग जिसे शहर में 75 बरसों से अधिक समय में लगी सबसे भीषण आग बताया जा रहा है, दो दिनों में सात आवासीय भवनों में फैल गई, जिसके बाद दमकलकर्मियों ने आखिरकार इसे बुझा दिया।
हांगकांग के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि तलाशी दल की ओर से जले हुए भवनों में छानबीन के दौरान अपार्टमेंट, सीढ़ियों और यहां तक कि छतों से भी शव बरामद किए गए। पूरी खोज और पहचान प्रक्रिया में कई सप्ताह लगने की उम्मीद है। इस आग ने हांगकांग में व्यापक जनाक्रोश को जन्म दिया है, जहां निवासी लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा संबंधित कमियों की ओर इशारा कर रहे हैं। कई लोगों ने परिसर में आग लगने के खतरे और अनियमित निर्माण पद्धतियों को लेकर चिंता जताई थी।
जांचकर्ताओं का कहना है कि चल रहे नवीनीकरण कार्य के दौरान खिड़कियों पर लगाए गए बांस के मचान और ज्वलनशील फोम बोर्डों से आग फैलने की गति तेज हो गई। पिछले महीने 1,000 से अधिक लोग पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए, उन्होंने फूल चढ़ाए, हाथ से लिखे संदेश छोड़े और घटनास्थल पर मौन प्रार्थना की। ( ANI)
