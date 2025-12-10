भारत के पड़ोसी देश में लगी भीषण आग: इमारत में झुलसने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत

Fire in Residential Bulding Guandong China: चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में एक रिहाइशी इमारत में आग लगने (Fire in Residential Bulding Guandong China) से 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार रात दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शान्तौ शहर में एक आवासीय इमारत (Residential Bulding Fire China)में आग लगने से लोगों की मौत हुई। चीनी मीडिया के अनुसार चाओनान जिले में रात करीब 9:20 बजे आग लगी और जिला अग्निशमन विभाग के अनुसार आग पर 40 मिनट में काबू पा लिया गया।