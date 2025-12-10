भारत में कॉन्सर्ट्स महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं ? ब्रिटिश ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने शेयर किया अनुभव

Concerts safety for women in India: ​क्रिसमस और न्यू ईयर नजदीक है और भारत के कई शहरों में म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में यह खबर चौंकाने वाली है। भारत में संगीत कार्यक्रमों (Women safety at concerts) का माहौल रोमांचक होता है, लेकिन महिलाओं के लिए कभी-कभी यह सुरक्षा की चिंता का कारण बन सकता है। हाल ही में गुवाहाटी में पोस्ट मेलोन के कॉन्सर्ट में बैंकॉक में रहने वाली एक ब्रिटिश ट्रैवल इन्फ्लुएंसर एम्मा और उनकी सहेली अमीना (Travel influencer experiences) ने इस समस्या का सामना किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी दोस्त को बिना सहमति के छुआ गया, जिससे उन्हें कार्यक्रम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यह घटना गुवाहाटी के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के मैदान में आयोजित पोस्ट मेलोन के पहले भारत दौरे के दौरान हुई। कार्यक्रम में 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे, लेकिन दो महिलाएं अपने अनुभव के कारण इस आयोजन को नकारात्मक रूप में याद करेंगी। सोशल मीडिया पर एम्मा ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के केवल 10 मिनट बाद ही, उन्होंने खुद को असुरक्षित महसूस किया (Concert safety in India) और उन्हें पीछे जाकर छिपना पड़ा।